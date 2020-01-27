Коронавірус зачепить Україну і захворіє близько мільярда людей

Таку заяву в коментарі Главреду зробив астролог Влад Росс.

За словами астролога, всьому виною комбінація двох планет – Сатурна і Плутону, а найбільше від вірусу nCoV постраждає Китай, де буде справжня епідемія.

"Зараз Китай говорить о шести тисячах хворих, однак, насправді, китайські влади занижують реальні цифри в 5-10 разів, кажучи про кількість захворілих і померлих", – вважає астролог.

Комі того, він підкреслив, що якби така епідемія почалася в Україні, то вимерло б пів країни.

"Адже якби невідомий вірус виник в Україні, у нас половина країни вимерла до того, як наші влади стали б діяти. У Китаї дуже правильно зробили, ізолювати хворих і закривши міста з найбільшою кількістю заражених", – додав Росс.

Астролог запевняє, що небезпека поширення коронавіруса по різних країнах дуже велика.

"Вірус буде діяти так, як у свій час іспанка, коли було заражено понад пів мільярда людей, 20% з них померли. Розташування планет вказує на те, що пандемія пошириться по всьому світу – заразиться близько мільярда людей по всій планеті. Однак будемо сподіватися, що цього не станеться.", – стверджує він.

Також астролог вважає, що вірус все-таки зачепить Україну.

"Якщо це буде зроблено вчасно, то загрози виникнення масштабної епідемії в нашій країні я не бачу. Нас ця історія не особливо зачепить, хоча життя кількох українців коронавірус все-таки може понести", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що у зв'язку з недавніми подіями - спалах небезпечного вірусу в Китаї і поширення його по всьому світу - влада має намір посилити контроль в аеропорту та на залізничному вокзалі, ввести в лікарнях масочний режим і скоротити відвідування, а також обмежити заняття в школах.

У медичні установи міста направлено листа з інструкціями щодо профілактики поширення вірусу.



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