Тепер все буде по іншому

З 1 квітня Мінсоцполітики планує запровадити в Україні електронний лікарняний

Про це повідомив заступник міністра Олег Коваль на пресконференції в Укрінформі, передає Правда.Життя.

За словами Коваля, електронні лікарняні будуть видаватися в автоматизованому режмі. Кожен відповідальний за лікарняний лікар має підписати документ своїм цифровим підписом в спеціальній електронній системі.

Далі інформація про хворобу людини через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування. Там вже знатимуть, що людина захворіла і має отримати компенсацію.

При цьому важливо, що лікарняний матиме фіксований термін в залежності від хвороби. Кожна хвороба статистично має відповідну середню кількість днів для лікування.

"Наприклад, певною хворобою людина хворіє 6 днів. Лікарняний відразу відкривається на 6 днів. Він відкривається закритим. Якщо людина поправила своє здоров’я, вона може не йти до лікаря, щоб закрити лікарняний, а просто виходить на роботу", - пояснив Коваль.

Він додав, що в разі, якщо людина потребує додоткового лікування, вона має звернутися знову до лікаря і в день закриття попереднього лікарняного відкриється новий.

Також система дозволить відстежити, чи професійний лікар видав лікарняний. Це повинно запобігати корупціїї.

"У нас часті випадки, коли лікарі дають документи щодо хвороб, які не відповідають їхньому профілю, а це – потенційні корупційні ризики", – пояснив Коваль.

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