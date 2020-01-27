Головна загроза коронавірусу, який поширюється по Китаю,полягає в тому, що він все більше впливає на світову економіку

Про це розповів політолог Юрій Романенко в своєму новому відеоблозі (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Я зараз, у зв'язку з цим вірусом в Китаї хвилююсь не за те, що він пошириться або навпаки, а що буде зі світовою економікою. Які будуть наслідки. Тому що, якщо він затягнеться на півтора-два місяці, то це створить масу проблем для китайської економіки», - зазначив він.

При цьому ситуацію з індексами, стверджує Романенко, можна помітити вже зараз.

«Ми вже бачимо, як індекси поповзли вниз. І чим довше ця ситуація невизначеності буде затягуватися, тим серйозніше це буде позначатися на світовій економіці. А інші майданчики – Європа, Сполучені Штати, вони теж перебувають у досить неміцною позиції. Вірус може спровокувати нову хвилю світової кризи, про яку всі так багато говорять», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, пожежа у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту України в Києві це знак міністру Бородянському, що він став на антисоціальний шлях.Про це на своїй сторінці в Facebook написав український журналіст і політичний оглядач Юрій Романенко.



За його словами, це знак для міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського.



"Горить Мінкульт. Це знак міністру Бородянському, що він став на антисоціальний шлях і тому проклятий. Небеса вже не можуть байдуже дивитися на його шкідницьку діяльність і законопроекти. Взагалі, це хороший привід закрити це Міністерство, яке не має ніякого сенсу і просто висмоктує гроші з бюджету на безглузду і шкідливу діяльність", - написав він.

Нагадаємо, що вторгнення китайського вірусу почалося, термінове заяву Моз: як врятуватися українцям.

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