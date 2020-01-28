Теперь все будет по другому

С 1 апреля Минсоцполитики планирует ввести в Украине электронный больничный

Об этом сообщил заместитель министра Олег Коваль на пресс-конференции в Укринформе, передает Правда.Життя

По словам Коваля, электронные больничные будут выдаваться в автоматическом режме. Каждый ответственный за больничный врач должен подписать документ цифровой подписью в специальной электронной системе.

Далее информация о болезни человека через реестр в Пенсионном Фонде автоматически будет передаваться в Фонд социального страхования. Там уже будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию.

При этом важно, что больничный будет иметь фиксированный срок в зависимости от болезни. Каждая болезнь имеет статистически соответствующее среднее количество дней для лечения.

"Например, определенной болезнью человек болеет 6 дней. Больничный сразу открывается на 6 дней. Он открывается закрытым. Если человек поправила свое здоровье, он может не идти к врачу, чтобы закрыть больничный, а просто выходит на работу", - пояснил Коваль.

Он добавил, что в случае, если человек нуждается в дополнительном лечении, он должен обратиться снова к врачу и в день закрытия предыдущего больничного откроется новый.

Также система позволит отследить, профессиональный ли врач выдал больничный. Это должно предотвращать коррупцию.

"У нас часты случаи, когда врачи дают документы относительно болезней, которые не соответствуют их профилю, а это – потенциальные коррупционные риски", – пояснил Коваль.

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