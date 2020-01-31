Російському співакові Валерію Сюткину заборонили в'їзд в Україну через його висловлювання в підтримку анексії Криму

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення Телеграм-каналу СБУ.

У повідомленні сказано, що СБУ заборонила в'їзд російському співакові Валерію Сюткіну за його висловлювання про "доцільність" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ.

Нагадаємо, які скандальні заяви в свій час робив російський співак. Так, в 2014 році Сюткін почав вихваляти Путіна за блискучу операцію, яку він провів у Криму.

"Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість відновилася. Комусь не подобається? Думаю, що так", – говорив Сюткін.

Він також погрожував, що в Україні все буде лежати в руїнах, як у Сирії. А також не обійшов своєю увагою Європу, передбачивши, що її нічого хорошого не чекає.

"Це вирішується не за рік. І все буде в руїнах, як у Сирії. Трагедія, зараз ця вже дуже далеко зайшла. Будь-яка втрата людського життя – це вже далеко, а там (в Україні. – прим. ред.) вони вже десятками йдуть. Очікується розруха", - висловлювався Сюткін.

А також ображав українців, відзначаючи, що серед них повно кадрів для протиправних дій в рамках вільної Європи. І нібито саме українці призведуть до безлічі негативу в світі.

Нагадаємо, що російський артист Валерій Сюткін планував виступити з сольними концертами в Україні, але тепер він не зможе цього зробити.

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