Российскому певцу Валерию Сюткину запретили въезд в Украину за его высказывания в поддержку аннексии Крыма

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала СБУ.

В сообщении сказано, что СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

Напомним, какие скандальные заявления в свое время делал российский певец. Так, в 2014 году Сюткин начал восхвалять Путина за блестящую операцию, которую он провел в Крыму.

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость восстановилась. Кому-то не нравится? Думаю, что да", – говорил Сюткин.

Он также угрожал, что в Украине все будет лежать в руинах, как в Сирии. А также не обошел своим вниманием Европу, предсказав, что ее ничего хорошего не ждет.

"Это не за год решается. И все будет в руинах, как в Сирии. Трагедия, сейчас это уже очень далеко зашло. Любая потеря человеческой жизни – это уже далеко, а там (в Украине. – прим. ред.) они уже десятками идут. Ожидается разруха", - высказывался Сюткин.

А также оскорблял украинцев, отмечая, что среди них полно кадров для противоправных действий в рамках свободной Европы. И якобы именно украинцы приведут к множеству негатива в мире.

Напомним, что российский артист Валерий Сюткин планировал выступить с сольными концертами в Украине, но теперь он не сможет этого сделать.

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Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.

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