Виступ гумористичного дуету Володимира Данильця та Володимира Моїсеєнка "Кролики" скасували у Броварах та інших містах України

Коміків звинуватили в українофобії та участі в ефірах пропагандистських каналів Росії, про це повідомили в інформаційному агентстві "Трибуна-Бровари".

Група запланувала турне по Україні на лютий 2020 року. Концерт "Кроликів" у Броварах анонсували на 24 лютого в міському центрі культури "Прометей".

Так, місцеві жителі бачили афіші на будинках, і ще в понеділок, 20 січня, вдень на сайті "Карабас" можна було придбати квитки на гумористичний концерт. Втім, ближче до вечора кнопка "купити" змінилася на "продано". А в театральних касах Броварів розповіли "Трибуні", що концерт скасовано.

Зазначимо, «Кролики» — український комічний дует народних артистів України Володимира Данильця та Володимира Моїсеєнка. Працюють з російською та українською мовами, часто виступають в Росії на пропагандистських каналах. Дует коміків створений був ще у 1987 році.

Нагадаємо, що російський співак Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, зібрався виступити з сольним концертом у Києві.

"Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість може бути восторжествувала", – сказав Сюткін в інтерв'ю російському каналу.

На афішу концерту прихильника Путіна звернув український шоумен Сергій Притула на своїй сторінці в Facebook.

"Валерій Сюткін вважає, що Володимир Володимирович провів анексію Криму "блискуче"!!! Увага, знавці, питання: чи проведе Валерій свій концерт у Палаці "Україна"? Хвилина пішла!", – написав шоумен.

Зазначимо, пізніше цей його пост був видалений, але його скріншот зберігся в мережі. Концерт Сюткіна запланований на 27 квітня 2020 року в столичному "Палаці Україна".

Нагадаємо, раніше Валерій Сюткін заявив, що поки не збирається давати концерти в окупованому Криму і в Україні.

Сюткін у свою чергу назвав умову, при якій може виступити в Україні.

Нагадаємо, російський співак ошелешив зовнішнім виглядом, фанати запідозрили недобре: "Перепив і...".

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