Скандал навколо російського актора Олексія Паніна отримав несподіване продовження

Про це пишуть Дні.

Зокрема, днями скандально відомий актор Олексій Панін в своєму Instagram вибачився перед українцями за війну, яку розв'язала Росія, і окупацію Криму.

На його заяву миттєво відреагували в Державній думі РФ. Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадим Манукян заявив, що Олексія Паніна потрібно провчити за його висловлювання.

"І ось новий "перфоманс" Паніна. Тепер він у стилі Ахеджакової вирішив покаятися. Олексій чомусь вирішив, що Росія винна у "війні" з Україною...", - заявив експерт, який відкрито підтримує військову агресію РФ по відношенню до нашої країни.

Манукян також заявив, що Олексій Панін нібито зобов'язаний визнавати окупований Крим "частиною РФ", оскільки його заяви порушують російське законодавство.

"Він, мабуть, забув, що є громадянином Росії та має дотримуватися законів нашої країни. Особисто мені неприємно усвідомлювати, що ця людина є лауреатом Державної премії Росії. А ще більш неприємно, що немає жодних механізмів на даний момент, які б дозволили, не вдаючись до норм КК РФ, позбавити його цього звання", – резюмував прокремлівський експерт.

Раніше ми розповідали про те, що Олексій Панін заговорив про пощаду українців. Своє послання він опублікував в Instagram.

Російський актор попросив вибачення за Росію у всіх громадян України, заявивши, як же зараз йому не вистачає життя тієї, яка була раніше, коли ніяких заборон на в'їзд не було, і коли артисти обох країн разом знімалися в кіно, співали пісні, а також раділи життю.

В самому кінці своєї публікації росіянин заявив, що йому неймовірно шкода, що Москва почала війну між братніми народами, і попросив вибачення у всіх українців.

Нагадаємо, улюблений актор Путіна зважився на зміну статі: Гарна дівка, не парся.

Як писала Politeka, Панін розповів про жахливе Росії, прозрів навіть Путін.

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