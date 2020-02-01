Китайці продовжують гинути від смертельного коронавіруса 2019-nCoV

Про це пише Politeka.net.

За інформацією Державного комітету охорони здоров'я Китаю, за останню добу померли ще 45 осіб.

Таким чином, загальна кількість жертв смертельного коронавіруса досягло 258 осіб.

За останню добу, за інформацією фахівців, також зросла кількість випадків захворювання. Станом на сьогоднішній ранок, кількість хворих збільшилася до 11 791.

Побоюючись за безпеку власних громадян, США закрили в'їзд в країну іноземцям, які нещодавно були в Піднебесній. Також три найбільші авіакомпанії країни призупинили авіасполучення з Китаєм.

Дослідники з Гонконгу також прийшли до висновку, що близько 75 тисяч людей могли заразитися коронавірусом в Ухані, передає CNN.

Використовуючи математичні моделі, вчені підрахували, що кількість постраждалих коливається від 37 304 до 130 330.

"Показники можуть бути значно вище кількість підтверджених випадків, оскільки не всі заражені звертаються за медичною допомогою", - стверджує один із співавторів проекту Габріель Леун.

Азіатські фахівці стверджують, що за відсутності "детальної хронології звернень пацієнтів з передбачуваними або підтвердженими симптомами коронавіруса, справжні масштаби епідемії та її пандемічний потенціал залишаються незрозумілими".

Раніше ми повідомляли про те, що в Росії були виявлені перші два випадки зараження смертельно небезпечної вірусної інфекцією, що вирує в Китаї. В обох випадках мова йде про громадян КНР. Як повідомила віце-прем'єр Тетяна Голікова, випадки захворювання виявлені в Забайкальському краї і Тюменської області.

Також ВООЗ визнала коронавірус проблемою світового масштабу. Відповідне рішення було прийнято під час екстреного засідання.

«Головна причина оголошення надзвичайного стану – не те, що відбувається в Китаї, а те, що відбувається в інших країнах. Наша головна турбота – що вірус може проникнути в країни зі слабкою системою охорони здоров'я», - йдеться в заяві відомства.

Крім того, у ВООЗ запропонували тимчасове назва вірусу - гостре респіраторне захворювання 2019-nCoV і оголосили НС світового масштабу. Для більш ефективної боротьби, чиновники запропонували ділитися тільки перевіреною інформацією.

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