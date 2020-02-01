Народний депутат від партії «Слуга народу» Євген Брагар оскандалився цинічною реплікою на адресу української пенсіонерки

Все сталося в ефірі програми «Голос народу» на «112 каналі», передає Politeka.

В ефір додзвонилася пенсіонерка з Кіровоградської області, яка представилася як Любов Павлівна. Жінка поскаржилася, що при пенсії у дві тисячі гривень їй доводиться і так багато платити за газ, а тепер ще й за його транспортування. При цьому навіть субсидія не рятує.

За газ в цьому місяці вона заплатила 1953 гривні плюс 154 гривні за транспортування. Жінка живе одна, чоловіка немає. Таким чином на життя їй не залишилося зовсім нічого, навіть пішла в мінус.

«У нас навіть не вистачає пенсії. Що нам далі робити?», – запитує вона.

У свою чергу Брагар заявив, що потрібно вивчити матеріальний стан пенсіонерки, адже він особисто нібито зустрічав жінку, яка претендувала на субсидію, але у неї було кілька квартир. А потім видав, що якщо у неї є собака елітної породи, вона «може її продати і спокійно жити далі».

Таку заяву потрясло інших спікерів і ведучого, і відразу вони навіть не знайшлися, що сказати.

У свою чергу коментатори виразів не вибирали.

«Коли не знаєш що сказати, краще мовчи. Позорище», «Дуже шкода, що цей «слуга народу» не запитав, чи є у цієї жінки нирка..... Продала б і жила б спокійно далі», «Цинізм і самовпевненість дуже швидко сходять нанівець коли за спиною немає нікого, а перед, - лише розлючений натовп. Цей слуга нас*ет собі в штани, коли онуки цієї бабусі попросять його закурити в темному провулку!», «Можливо, у неї ще нирки здорові які можна продати .... Це також невідомо», «От молодці!», – пишуть люди під відео.

Раніше ми розповідали, що раніше парламентар Євген Брагар, який є заступником голови Комітету зі свободи слова, висловився про конфлікт навколо маршрутчика, який під час поїздки зі Львова до Запоріжжя включив російський серіал, спровокувавши на себе атаку. На його думку, водій не порушував закон України, оскільки «не існує ніяких законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі». Тим не менш, компанія перевізник пізніше заявила про те, що винуватця інциденту можуть звільнити.

Нагадаємо, Співак передбачив "Слузі народу" незавидне майбутнє.

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