Не встиг вщухнути скандал навколо космічної зарплати глави «Укрпошти» Ігоря Смілянського, як назріває новий

Причиною цього разу стало виправдання глави «УП» про те, за що ж він отримує такі гроші, а прозвучало воно під час зустрічі з працівниками поштових відділень за межами Києва, передає «ТСН».

Так, Смілянський з помічниками приїхав на дорогих авто в сільське відділення «Укрпошти», в якому листоноша Ольга Рузієва за місяць заробила 2200 грн. При цьому розносить пошту жінка пішки, тому що роботодавець навіть велосипедом не забезпечив.

Коли чиновник з'явився у цьому крихітному приміщенні, то відразу ж поцікавився умовами роботи, на що Ольга та її колега Наталія Мудрик поскаржилися на відсутність оних: з вікна дме, приміщення розсипається, туалету немає, води теж.

Відповідаючи на запитання журналістів про зарплату, Смілянський спростував інформацію про суму у два мільйони.

«За грудень, якщо не помиляюся, я отримав один мільйон 24 тисячі гривень, але там є відпускні», – заявив він і додав, що така сума – це рішення Кабміну.

Виходить, його зарплата в сотні разів вища, ніж у його підлеглих.

«Глава пошти Німеччини отримує вісім мільйонів євро, глава пошти США отримує певну суму. Але в них вісім мільярдів доларів збитків, а у нас 25 мільйонів прибутку», - пояснив Смілянський, натякнувши на свою ефективність.

Що ж стосується простих трудяг, то гроші, які «УП» заробила, обіцяють пустити на модернізацію, впровадити мобільні відділення та поліпшити умови роботи.

Тим же, хто хоче зарплату побільше, він порадив «продавати більше товарів і послуг». Правда, як добитися величезних заробітків у маленькому селі, чиновник не уточнив.

«При чому тут зарплата інших країн, коли тобі кажуть про реальне життя твоїх робітників? Якась маячня», «Ну нехай йде в Німеччину. Там і робочі більше отримують і ціни не такі і умови не порівняти з українськими. ВИ ЗНАЄТЕ гидко СЛУХАТИ ЇХ, Вони живуть в іншому вимірі», «Рука лице. У нас ніколи не чого не зміниться... Люди для влади бидло, та вони нас доять», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, глава "Укрпошти" ошелешив українців космічною зарплатою.

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