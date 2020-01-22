Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский объяснил, почему считает свою зарплату в размере более миллиона гривен справедливой

Ранее внимание общественности привлекла небывалая сумма, которую якобы заработал за декабрь гендиректор государственной «Укрпочты». Так, в сети сообщалось, что за месяц он получил почти два миллиона гривен. Однако, Смелянский поспешил развеять все домыслы и сообщил, что за последний месяц 2019 года он заработал «всего» 1 миллион 24 тысячи гривен. При этом он подчеркнул, что речь идет о сумме «со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим».

Глава «Укрпочты» считает такую сумму вполне справедливой, ведь работать ему, по его словам, приходится до 20 часов в сутки.

«Мой рабочий день составляет 18-20 часов в сутки. Сегодня я закончил в 4 утра и уже в 8 был на работе. Поэтому, если поделить на два, то уже не миллион, а 500 тысяч. Вычтите 45% налогов, будет еще меньше», - рассказал Смелянский.

Он отметил, что считает неуместными вопросы о размере своей зарплаты, ведь «Укрпочта» «уничтожалась» 20 лет, а теперь ему приходится все восстанавливать.

«Смотрите, если уничтожать компанию 20 лет, а затем спросить у меня, чтобы я изменил все за год, то так не может быть. Только на услугах по доставке пенсии, мы потеряли 1 млрд гривен. Во-вторых, средняя заработная плата рядового персонала за три года, которые я работаю, изменилась вдвое. Когда я пришел - это где-то было 3000, сейчас это 6000 гривен», - пояснил глава государственной компании.

Он также пожаловался на то, что ему до сих пор приходится выплачивать кредит на высшее образование в США. Судя по заявлению Смелянского, на это идет значительная часть его зарплаты.

«Все видят зарплату, но никто не видит три высших образования, что я 14 лет работаю, что я взял кредит, который еще выплачиваю на три своих образования в США», - заявил гендиректор «Укрпочты».

Напомним, глава "Укрпочты" ошарашил украинцев космической зарплатой.

Как сообщала Politeka, в Украине нашли самое страшное отделение почты, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что окружение Зеленского поставило президента на растяжку, названы имена: "им терять нечего".