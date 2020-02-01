Не успел утихнуть скандал вокруг космической зарплаты главы «Укрпошты» Игоря Смилянского, как назревает новый

Причиной на этот раз стало оправдание главы «УП» о том, за что же он получает такие деньги, а прозвучало оно во время встречи с сотрудниками почтовых отделений за пределами Киева, передает «ТСН».

Так, Смилянский с помощниками приехал на дорогих авто в сельское отделение «Укрпошты», в котором почтальон Ольга Рузиева за месяц заработала 2200 грн. При этом разносит почту женщина пешком, потому что работодатель даже велосипедом не обеспечил.

Когда чиновник появился в этом крохотном помещении, то сразу же поинтересовался условиями работы, на что Ольга и ее коллега Наталия Мудрик пожаловались на отсутствие оных: из окна дует, помещение рассыпается, туалета нет, воды тоже.

Отвечая на вопрос журналистов о зарплате, Смилянский опроверг информацию о сумме в два миллиона.

«За декабрь, если не ошибаюсь, я получил один миллион 24 тысячи гривен, но там есть отпускные», – заявил он и добавил, что такая сумма – это решение Кабмина.

Получается, его зарплата в сотни раз выше, чем у его подчиненных.

«Глава почты Германии получает восемь миллионов евро, глава почты США тоже получает определенную сумму. Но в них восемь миллиардов долларов убытков, а у нас 25 миллионов прибыли», - пояснил Смилянский, намекнув на свою эффективность.

Что же касается простых трудяг, то деньги, которые «УП» заработала, обещают пустить на модернизацию, внедрить мобильные отделения и улучшить условия работы.

Тем же, кто хочет зарплату побольше, он посоветовал «продавать побольше товаров и услуг». Правда, как добиться огромных заработков в маленьком селе, чиновник не уточнил.

«При чем здесь зарплата других стран, когда тебе говорят о реальной жизни твоих рабочих? Какой-то бред», «Ну пусть идет в Германию. Там и рабочие больше получают и цены не такие, и условия не сравнить с украинскими. ВЫ ЗНАЕТЕ тошно ИХ СЛУШАТЬ, Они живут в другом измерении», «Рука лицо. У нас никогда, не чего не изменится... Люди для власти быдло, и они нас доят», – пишут в комментариях.

Напомним, глава "Укрпочты" ошарашил украинцев космической зарплатой.

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