Месячная зарплата гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году составляет около 1,9 миллиона гривен
О размере его зарплаты сообщила на странице в Facebook первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ со ссылкой на финансовый план компании.
"Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривни - ежемесячная премия, 456 502 гривни - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - написала Кущ.
Многие пользователи сети возмущаются касательно такой высокой зарплаты Игоря Смелянского. Они считают, что не может оплата труда главы "Укрпочты" так отличаться от обычного сотрудника.
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Также задел украинцев и тот факт, что семьям погибшим в результате авиакатастрофы в Иране выплатят по 200 тысяч, а Смелянский только за месяц получит 2 миллиона гривен.
"Гончарук: "Семьям погибших выплатят по 200 000 грн". Зарплата главы Укрпочты Смелянского за месяц 2 млн грн. Не стыдно, господа правители?!", "Для сравнения зарплата Президента США составляет 400 000 долларов в год. Но кто такой Дональд Трамп по сравнению с паном Смелянским?", "Днище позорное. Работнки получают 7000-8000 грн.".
Кроме того, теперь украинцы смогут сами решать, на какую карточку будет приходить заработная плата, пенсия или социальная помощь.
Такую возможность работники имели и до этого, но только де-факто. Предприниматели, как правило, могли не выполнять требования, поскольку смена банка для выплат усложняла начисление зарплаты. Сейчас же ситуацию закрепили на законодательном уровне.Кроме того, планируется запустить специальную «горячую линию», куда украинцы смогут жаловаться.
Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.
Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.
Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом.