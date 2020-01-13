Месячная зарплата гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году составляет около 1,9 миллиона гривен

О размере его зарплаты сообщила на странице в Facebook первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ со ссылкой на финансовый план компании.

"Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек - должностной оклад, 693 843 гривни - ежемесячная премия, 456 502 гривни - другие выплаты, предусмотренные законодательством", - написала Кущ.

Многие пользователи сети возмущаются касательно такой высокой зарплаты Игоря Смелянского. Они считают, что не может оплата труда главы "Укрпочты" так отличаться от обычного сотрудника.

Также задел украинцев и тот факт, что семьям погибшим в результате авиакатастрофы в Иране выплатят по 200 тысяч, а Смелянский только за месяц получит 2 миллиона гривен.

"Гончарук: "Семьям погибших выплатят по 200 000 грн". Зарплата главы Укрпочты Смелянского за месяц 2 млн грн. Не стыдно, господа правители?!", "Для сравнения зарплата Президента США составляет 400 000 долларов в год. Но кто такой Дональд Трамп по сравнению с паном Смелянским?", "Днище позорное. Работнки получают 7000-8000 грн.".

Ранее мы сообщали, что минимальная месячная заработная плата уже повысилась на 13,2% с 1 января и теперь установлена на уровне 4723 гривны. В 2019 году она составляла 4173 гривны.