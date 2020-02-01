Депутат від «Слуги народу» Євген Брагар, котрий запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за газ, вибачився за свої слова

Скандал, який вибухнув навколо цинічної поради молодого народного обранця пенсіонерці з Кіровоградської області, у якої не залишилося зовсім грошей після оплати газу, продати, якщо є, елітну собаку і спокійно заплатити, отримав продовження, передає Politeka.

На своїй сторінці у Фейсбуці парламентарій пояснив свій прокол в ефірі програми «Голос народу».

«Мені дуже шкода, що мої висловлювання на 112 каналі з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я є новим обличчям в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу підкреслити, що не мав на меті когось образити, тільки хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя», – написав він.

Брагар приніс вибачення всім, кого образили його слова, і додав, що нарахування субсидій - дуже делікатне питання, і воно вимагає не тільки особливої уваги з боку держави, але і відповідального ставлення громадян.

«Закликаю всіх вчиняти порядно, розуміючи, що допомога повинна надаватися тільки тим, хто реально потребує», – закінчив депутат свій пост.

Проте реакція народу на таке вибачення говорить сама за себе. За перших дві години після публікації її прокоментували майже 600 українців, причому більшість слів на адресу нардепа були, м'яко кажучи, некоректними.

«Нешанований, ви не маєте розуміння, що означає собака для нормальної людини», «От мені цікаво, у вас бабуся була (може є?)? Уявіть, що дзвонила вона!», «Я так розумію, ви в цьому місяці намагаєтеся по зашкварам Ківу наздогнати?», «Щоб нікого не ображати, потрібно скоріше скласти повноваження. Хлопче, не на своєму місці: робіть висновки», «Запрошую пан депутат у село. Продам Вам свою собаку. Не зовсім елітна, але багато пут з східноєвропейською вівчаркою (мама німецька вівчарка тато благородної дворянської крові). Потім разом сплатимо за газ і дрова», – пишуть обурені користувачі.

Нагадаємо, слуга народу вирішив змінити зовнішність прямо в Раді, такого не робив навіть Ківа: "неподобство" потрапило на камеру.

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