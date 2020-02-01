Депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар, предложивший пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ, извинился за свои слова

Скандал, который разразился вокруг циничного совета молодого народного избранника пенсионерке с Кировоградской области, у которой не осталось совершенно денег после оплаты газа, продать, если есть, элитную собаку и спокойно заплатить, получил продолжение, передает Politeka.

На своей странице в Фейсбуке парламентарий объяснил свой прокол в эфире программы «Голос народа».

«Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни», – написал он.

Брагар принес извинения всем, кого оскорбили его слова, и добавил, что начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан.

«Призываю всех совершать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается», – закончил депутат свой пост.

Однако реакция народа на такое извинение говорит сама за себя. За первых два часа после публикации ее прокомментировали почти 600 украинцев, причем большинство слов в адрес нардепа были, мягко говоря, некорректными.

«Неуважаемый, вы не имеете понимания, что значит собака для нормального человека», «Вот мне интересно, у вас бабушка была (может есть?)? Представьте, что звонила она!», «Я так понимаю, вы в этом месяце пытаетесь по зашкварам Киву догнать?», «Чтобы никого не обижать, нужно скорей сложить полномочия. Парень, не на своем месте: делайте выводы», «Приглашаю господин депутат в деревню. Продам Вам свою собаку. Не совсем элитная, но многие путы с восточноевропейской овчаркой (мама немецкая овчарка папа благородных дворянских кровей). Затем вместе оплатим за газ и дрова», – пишут возмущенные пользователи.

Напомним, слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива: "безобразие" попало на камеру.

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