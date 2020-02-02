Вір після цього синоптикам

Народний синоптик спрогнозував ранню весну в Україні

В День бабака, 2 лютого, харківський народний синоптик — бабак Тимко зробив свій прогноз щодо приходу весни.

За прогнозами гризуна, весна настає вже через шість тижнів, , пише ВВС.

опівдні бабака вийняли з його будиночка. Заспаний звір не побачив власної тіні - день видався похмурим і з легкої хуртовиною.

Зазначимо, що прогноз бабак нашептав на вухо свої берегині, старшому викладачеві биофакультета Надії Токарської.

Вона розповіла, що тварина переймається такою теплою зимою - в цьому році передбачення вперше проходить без снігу.

«Тимко за характером добрий, хоча характер іноді демонструє. І обожнює солодке печиво, - зазначила викладачка.

Крім весняних прогнозів він також передбачив, що снігу не буде і наступної зими - тричі тварина обирало баночку без снігу.

Не підкупив віщуна і букет з солодощів - моркви і яблук. Щоб перевірити точність прогнозу, його поклали у баночки з написом "сніг".

"Наш бабак Тимко ніколи не помиляється, це тільки погода підводить", - переконана куратор Дня бабака Людмила Доля.

А тим часом синоптики розповіли про погоду по всій Україні.

Лютий принесе в Україну хуртовини і сильний вітер, а у східні області та Приазов'ї – ще й ожеледь.

В теж час синоптик Наталка Діденко стверджує, що 1-2 лютого в Україні потеплішає: на Заході, наприклад, до + 7 + 10 градусів, на півдні до +12 градусів. Але ненадовго, на наступному тижні знову дещо похолодає.

Експерт зазначила, що градусні гойдалки будуть продовжуватися і в лютому, однак серйозних морозів боятися не варто, вони малоймовірні.

Нагадаємо, погода зіпсує українцям вихідні, лютий почнеться з сюрпризів.

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