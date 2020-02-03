В Україну йде похолодання й опади, аж до мокрого снігу

Про те, якою буде погода у вівторок, 4 лютого, на своїй сторінці в Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що 4 лютого температура в Україні опуститься з середніх +5…+12 градусів до +8…+2.

На більшій частині країни у вівторок очікується суха погода з періодичними туманами, однак на Заході можливий дощ з мокрим снігом. Невеликі опади також можливі в східних областях.

У Києві 4 лютого істотних опадів не очікується. За словами Діденка, в столиці можлива «максимум якась мряка».

Температура повітря при цьому опуститься до +3 градусів.

Синоптик також попередила, що вже з 5 лютого в Україну увірветься справжній південний циклон, з-за якого погода різко погіршиться.

До цього ми писали про те, що в 2020 році в Україну так і не прийшла метеорологічна зима. І судячи за прогнозами синоптиків, у цьому році її так і не буде. Як розповіла співробітниця Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, за останні 100 років середньорічна температура в Україні зросла на 2 градуси, а кожна зима тепліша попередньої.

За прогнозами синоптиків, лютий цього року буде теплим. У першій половині місяця очікується незначне похолодання в північних регіонах, а друга половина місяця буде радувати українців теплом. Правда, за словами метеорологів, відсутність морозів та снігу може вплинути на врожай. Незважаючи на те, що озимі культури завдяки теплу збереглися практично в повному обсязі і не постраждали від морозів, їм можуть загрожувати хвороби і шкідники.

Як розповів фермер Данило Левченко, морози вбивають збудників хвороб і шкідників. Без морозів гризунів, які знищують урожай, буде більше. А грибок і хвороби можуть вразити не тільки посіви, але й фруктові дерева. За словами фермера, не від усіх видів грибка можна вилікувати рослини.

Крім цього, рослинам не вистачає води, що негативно позначається на їх рості. Експерти відзначають, що в лютому-березні врожаю критично потрібна вода. Якщо опади прийдуть в Україну, проблема з дефіцитом води буде вирішена.

Нагадаємо, погода зірвалася з ланцюга, українців попередили про насування ударі.

Як повідомляла Politeka, похолодання увірветься в Україну, погода готує жорсткий удар.

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