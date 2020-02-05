Кожен власник сучасного смартфона на «Андроїді» або iOS може почати заробляти легкі гроші без вкладень прямо зараз. Такий заробіток передбачає мінімум зусиль, безпеку, і гарантований результат. Пасивний підробіток особливо оцінять любителі ігор, студенти, школярі та молоді мами.

Якщо є непоганий смартфон на Android, iPhone або iPad, Інтернет, бажання заробляти з їх допомогою на дому, вітаємо, це можна здійснити швидко і без вкладень навіть новачкові. Варіантів дистанційного заробітку за допомогою телефону безліч, у тому числі для початківців (з нуля). Отримувати гроші можна з чого завгодно: установка програм, написання відгуків, лайки, репости, розповсюдження реклами, соціальні проекти, тестування і багато іншого.

При цьому, не варто забувати, що мобільні заробітки в мережі можуть нести приховані небезпеки, наприклад, при скачуванні невідомої програми або перегляді якогось ролика на сторонньому ресурсі може завантажиться серйозний вірус. Також є фактор обману, коли роботодавець просто не дає зарплатню. Розглянемо найбільш вигідні та перевірені способи заробляння грошей за допомогою телефону.

Які способи заробітку через телефон існують

Смартфон можна використовувати не тільки як допоміжний гаджет для заробітку, наприклад, в трейдингу, але і як основний. Джерел для заробітку дуже багато, головне вибрати щось до душі і адекватно оплачуване.

Серфінг в Інтернеті. Цим захоплюючим процесом займається практично кожен з нас щодня по кілька годин, так чому б не заробляти на цьому? За відвідування певних ресурсів нараховуються реальні гроші. Як правило, роботодавець дає завдання на відвідування декількох сторінок сайту, можливо, перегляд товарів, рідше написання відгуків про товари і послуги.

Перегляд відеоконтенту. Так, за це також платять гроші. Основне завдання, як правило, не вимикати відео протягом 15-60 секунд, при цьому, ні підписки, ні лайки можуть не знадобиться. Вникати в ролик або навіть дивитися його не обов'язково, головне, щоб він був відтворений на пристрої (робот повинен зарахувати перегляд). Дуже рідко може знадобиться поділитися роликом (зробити репост на активній сторінці в соціальній мережі).

Проходження опитувань. Як правило, люди заробляють на проведенні соціальних опитувань, але заробити можна і на проходженні (даючи відповіді на запитання в анкеті). За кожне таке тестування передбачено певну фінансову винагороду. За один конкретний тест можна отримати від 5 до 200 гривень (в середньому), кількість запитань в анкетах, зазвичай, не перевищує 40, але в деяких випадках досягає 500.

Заробляння грошей у соціальних мережах. Дуже популярна і непогано оплачувана робота. Таких фрілансерів (працівників) ніколи не буває багато. Завдань у соцмережах безмежна кількість: поставити лайки, зробити репости, підписатися на канали/групи/сторінки, написати коментарі (як позитивні, так і негативні). Виконувати завдання можна на Instagram, Facebook, Twitter і т.д.

Варто відзначити: аккаунт для заробітку в соцмережах повинен бути реальним, живим (з фотографіями, друзями, якоюсь особистою інформацією (де навчався, коли одружився), власними постами). Можна використовувати і фейковий профіль, а не особистий, але доведеться його розкрутити і «оживити». Якщо вийде отримати велику кількість друзів у соціальній мережі, можна заробляти на рекламі товарів і послуг, що виведе вас на новий рівень доходу. Суми безпосередньо залежать від кількості підписників.

Маркетингові дослідження. Багато популярних компаний, що поважають себе, приділяють увагу тому, як їх товар представляється у магазинах (торговельних точках), які ціни на них встановлюються. Так, мобільний телефон, в якому є камера, а також любов до активного способу життя, дозволять заробляти непогані гроші. Основне завдання такого працівника — сфотографувати стан товару, задати пару питань продавцю, відзвітувати перед начальником.

Збирання інформації в торгових точках оплачується по-різному, в залежності від складності завдання. Наприклад, за одну фотографію вітрини можна отримати близько 70 гривень. Замовлення бувають також щодо роботи співробітників, наскільки вони коректно виконують свої функції, чи не грублять і т.д.

Не можна не згадати про трейдинг. На мобільному телефоні це один з найбільш вигідних, але ризикованих способів заробітку. Щоб почати отримувати гроші в цій галузі, потрібно провести чимало часу над вивченням її особливостей. У цьому випадку смартфон можна використовувати і як основний, і як додатковий гаджет для роботи.

Заробіток через встановлення додатків

Завантаживши додаток, ви несвідомо рекламуєте його, допомагаєте розробнику заробити гроші на рекламі. Більшість таких проектів просуваються і розвиваються саме за допомогою агентств, які платять людям, щоб ті скачували програми, проявляли там свою активність, ставили схвальні оцінки і відгуки.

Стати учасником цього ланцюжка дуже просто, достатньо знайти відповідне агентство (компанію, яка просуває проекти), зареєструватися там, додати свій гаманець, куди будуть перераховані гроші, і вперед до виконання нескладних, але слабко оплачуваних завдань.

Важливо: якщо приділяти роботі в телефоні належну увагу, можна заробляти на місяць мінімалку і навіть більше. В Україні це 4723 гривні.

Найбільш популярними сайтами, які пропонують таку роботу є:

AdvertApp («АдвертАпп», «Мобільний заробіток»).

(«АдвертАпп», «Мобільний заробіток»). AppCent («АппЦент», «Ви граєте — ми платимо»);

(«АппЦент», «Ви граєте — ми платимо»); AppBonus («АппБонус», «Заробляй, встановлюючи додатки»).

AdvertApp пропонує встановлювати програми та ігри, досягати певні рівні в них, робити огляди, заповнювати анкети. Кожен користувач отримує близько сотні завдань в місяць. Його щоденний дохід варіюється в межах 300-500 гривень в день. Більш детально можна дізнатися безпосередньо на сайті компанії. Отримані гроші виводяться на мобільний телефон, QiWi, WebManey і деякі інші сервіси.

AppCent працює практично так само, як і перший варіант: завантажуєш додаток, отримуєш бонуси, обмінюєш бали на реальні гроші. Вивести гроші можна навіть на Play Station або Steam, куди душа забажає. Ознайомитися з пропозиціями сервісу можна на його сайті.

AppBonus не пропонує великих заробітків, але нові завдання будуть на кожен день. Виведення грошей здійснюється моментально, сервіси для цього: QiWi, WebMoney і Яндекс Гроші. Розробники також пропонують приємні бонуси за активність і залучення друзів. Завантажити додаток можна на офіційному сайті.

Кілька порад початківцям

Практично всі люди хочуть заробляти багато, при цьому, нічого не роблячи (лежачи на дивані). Це дійсно можливо, але! Хороші гроші отримують ті, хто дійсно може похвалитися своїм високим ККД (коефіцієнт корисної дії), користю для компанії. Новачки ж, як правило, заробляють мало, поступово набираючись досвіду, підшукуючи собі більш вигідні умови, і так поки не дістануться до свого «Олімпу».

Найпоширенішою помилкою при такій роботі є бажання людей перестрибнути процес формування свого професіоналізму і заробляти відразу мільйони. Шахраї цим і користуються: не відправляють зарплати, виманюють гроші «вкладення в бізнес на правах партнера, величезний дохід вже завтра». Звідси і випливає перша порада — остерігайтеся зловмисників, невідомих сайтів і програм, неперевірених роботодавців та захмарних заробітків при мінімальному завантаженні.

Порада друга — варто витратити певний час на пошук хорошого роботодавця, набити руку на його завданнях, і тільки потім вирушати у вільне плавання.

Порада третя: не бійтеся отримувати копійки на біржах, якщо передбачається реальний приріст фінансів відносно підвищення досвіду. Так, вдасться вийти на гідні цифри вже через місяць. Якщо ж кількість виконаних завдань перевалило 40-80, відгуки про вашу роботу відмінні, але зарплата не зростає, пора щось робити. Якщо не вдасться зрушитись з мертвої точки на цій біржі, пора переходити на іншу, перетягуючи з собою вже наявні приклади робіт.

Порада четверта: не бійтеся реклами, вона здатна дати величезний дохід. За допомогою телефону і кількох слушних порад з тематичного форуму можна розкрутити свою сторінку в соціальній мережі до таких масштабів, що за один пост можна буде виручити пів мінімалки, яку Україна запропонувала своїм жителям в 2020 році.

Відповіді на найпопулярніші запитання (FAQ)

Як заробляти на додатках і не підхопити вірус? Безпечно завантажити і встановити додаток можна тільки з Play Market (для «Андроїдів») або App Store (для «Яблучних»), або з офіційного сайту відомого розробника. Сторонні ресурси потрібно обходити стороною, бо тоді з'являється величезний ризик підхопити шкідливу розробку шахраїв. Потенційно небезпечна програма здатна не просто нашкодити гаджету, але і вивантажити з телефону всю інформацію.

За що платять на YouTube і звичайних блогах, чи можна заробити? Отримувати гроші на «Ютубі» можна не тільки за допомогою монетизації, але і за «комерційне відтворення», коли YouTube вставляє в ролик рекламу, і та встигає з'явитися на екрані користувача. Також рекламу можна вставити самостійно, але потрібно ще знайти спонсора, який готовий платити. Блогери також заробляють через піар якого-небудь продукту або послуги.

Скільки часу в день потрібно витрачати на роботу в телефоні, щоб заробити мінімалку? Все залежить від багатьох факторів: який досвід, хто роботодавець, особливості виконуваних завдань, швидкість роботи і т.д. Якщо новачок тямущий, то мінімалку заробити, проводячи за телефоном по шість годин на добу. Професіоналу достатньо кількох хвилин. Кращі сайти з віддаленого працевлаштування готові платити від декількох доларів, до сотні на день.

Нагадаємо, приховані функції Google Chrome: чого ви не знали про популярний браузер.

Як повідомляла Politeka, хакери придумали новий спосіб атаки на комп'ютери: прикриваються системними повідомленнями.

Також Politeka писала, робота в Інтернеті: як отримувати реальні гроші без вкладень і обману.