У Криму заарештували відомого любителя Володимира Путіна і прихильника окупації – директора сафарі-парку «Тайган» Олега Зубкова

Про це повідомляють РосЗМІ з посиланням на прес-службу парку.

Як стало відомо, Білогірський райсуд анексованого Криму 3 лютого за неявку на засідання заарештував на два місяці бізнесмена Олега Зубкова, який володіє найбільшим у Європі сафарі-парком «Тайган» і зоопарком «Казка». Адвокат Зубкова планує оскаржувати рішення суду.

Суд розглядає інцидент, який стався в «Тайгані» у липні 2018 року. Тоді туристка з Росії увійшла на територію парку і поклала руку на гриву одному зі львів заради фотографії. Під час зйомки звір вкусив жінку за руку.

Росіянка поскаржилася на те, що в момент атаки тварини Зубков знаходився поруч, але не зміг заспокоїти львів. За фактом події «Слідчий комітет» у Криму почав перевірку, за результатами якої було порушено кримінальну справу.

Сам Зубков після цієї історії почав жалітися на «рейдерське захоплення» його зоопарку.

Що цікаво, раніше підприємець дуже активно підтримував анексію Криму, публічно виступаючи на підтримку дій Росії. У зв'язку з цим новина про його арешт викликала великий резонанс в мережі.

«У 2014 році власник кримського сафарі-парку радів "ввічливим людям", Путіну і Кримнашу. Карма знайшла героя: тепер він сидить в СІЗО Як говорить народна мудрість, іноді Бог карає виконанням бажання», «отримуй руцький світ», «хоч каміння з неба?», «Пам'ятаєте, як у 2014-му "кримнаш" Олег Зубков погрожував вивести на вулиці своїх вихованців, щоб вони розтерзали бандерівців? Але леви воліли туристів з РФ. Тепер Олег, для початку, проведе 2 місяці під арештом у справі про напад лева на оккупантку з Кірова», «Так буде з кожним їб**ном що кликав Путена», - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше Зубков вже почав прозрівати щодо ситуації в Криму і навіть намагався апелювати до Володимира Путіна.

Так, він написав главі РФ і поскаржився на керівника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

За його словами, в тому, що в Криму все погано, винен Аксьонов. Зубков просить російського президента повернути Крим кримчанам, а Аксьонова забрати в Москву.

Нагадаємо, відомий любитель "російського світу" взмолив у Путіна про помилування.

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