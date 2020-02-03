У Криму заарештували відомого любителя Володимира Путіна і прихильника окупації – директора сафарі-парку «Тайган» Олега Зубкова
Про це повідомляють РосЗМІ з посиланням на прес-службу парку.
Як стало відомо, Білогірський райсуд анексованого Криму 3 лютого за неявку на засідання заарештував на два місяці бізнесмена Олега Зубкова, який володіє найбільшим у Європі сафарі-парком «Тайган» і зоопарком «Казка». Адвокат Зубкова планує оскаржувати рішення суду.
Суд розглядає інцидент, який стався в «Тайгані» у липні 2018 року. Тоді туристка з Росії увійшла на територію парку і поклала руку на гриву одному зі львів заради фотографії. Під час зйомки звір вкусив жінку за руку.
Росіянка поскаржилася на те, що в момент атаки тварини Зубков знаходився поруч, але не зміг заспокоїти львів. За фактом події «Слідчий комітет» у Криму почав перевірку, за результатами якої було порушено кримінальну справу.
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Сам Зубков після цієї історії почав жалітися на «рейдерське захоплення» його зоопарку.
Що цікаво, раніше підприємець дуже активно підтримував анексію Криму, публічно виступаючи на підтримку дій Росії. У зв'язку з цим новина про його арешт викликала великий резонанс в мережі.
«У 2014 році власник кримського сафарі-парку радів "ввічливим людям", Путіну і Кримнашу. Карма знайшла героя: тепер він сидить в СІЗО Як говорить народна мудрість, іноді Бог карає виконанням бажання», «отримуй руцький світ», «хоч каміння з неба?», «Пам'ятаєте, як у 2014-му "кримнаш" Олег Зубков погрожував вивести на вулиці своїх вихованців, щоб вони розтерзали бандерівців? Але леви воліли туристів з РФ. Тепер Олег, для початку, проведе 2 місяці під арештом у справі про напад лева на оккупантку з Кірова», «Так буде з кожним їб**ном що кликав Путена», - пишуть люди.
Відзначимо, що раніше Зубков вже почав прозрівати щодо ситуації в Криму і навіть намагався апелювати до Володимира Путіна.
Так, він написав главі РФ і поскаржився на керівника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.
За його словами, в тому, що в Криму все погано, винен Аксьонов. Зубков просить російського президента повернути Крим кримчанам, а Аксьонова забрати в Москву.
Нагадаємо, відомий любитель "російського світу" взмолив у Путіна про помилування.
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