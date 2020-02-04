З кожним днем загиблих від смертельного коронавіруса 2019-nCoV стає все більше

Про це пише Politeka.net.

За інформацією органів охорони здоров'я провінції Хубей, яка і стала епіцентром вибуху епідемії, за останню добу померло від коронавіруса 64 людини.

Таким чином, загальне число жертв становить 425 осіб.

Місцева влада також зазначила, що вчора, 3 лютого, в Китаї були підтверджено 2345 нових випадків зараження. В цілому, в провінції Хубей інфіковані понад 13 тисяч осіб.

Влада також зазначила, що серед госпіталізованих 576 осіб перебувають у критичному стані. Загальна кількість заражених коронавірусом 2019-nCoV у світі - понад 20 тисяч осіб.

Постійний комітет Політбюро ЦК компартії Китаю визнав, що реакція на поширення коронавіруса виявила "помилки та труднощі" в національній системі реагування на надзвичайні ситуації, тому не виключено, що жертв могло бути менше.

Місцева влада також додала, що необхідно поліпшити санітарні умови в громадських місцях і боротися з нелегальними ринками, де відкрито торгують дикими тваринами.

Раніше ми розповідали про те, що медикам з Таїланду вдалося перемогти коронавірус. Фахівці з лікарні Раджавити змогли вилікувати двох пацієнтів, поєднуючи препарати від ВІЛ та грипу.

Зазначається, що після прийому препарату проти ВІЛ «Лопінавір/Ритонавір» і великих доз осельтамівіру, призначеного для лікування грипу, стан хворих значно поліпшувалося протягом 48 годин. Серед них була і 70-річна китаянка з Уханя, у якої 10 днів поспіль фіксували коронавірус.

При цьому представник лікарні підкреслив, що вони ще не мають остаточного методу лікування коронавіруса.

Поки поєднання ліків від ВІЛ та грипу будуть застосовувати для лікування заражених коронавірусом у важкому стані. У Таїланді все зафіксували 19 випадків зараження новим китайським коронавірусом. Вісім хворих вже вилікувалися.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.

Також Politeka писала, що Китай не справляється з коронавірусом, місць в лікарнях не вистачає: кадри відчаю.