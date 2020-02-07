Що означає ім'я:

Ім'я Віталій виникло з слова «віталіс». Воно перекладається з латини як «життєвий».

Характер

У дитинстві Віталій — це дуже ласкавий і добрий хлопчик. Він завжди намагається триматися ближче до мами і у всьому її слухається. Під час гри не прагне бути лідером, задовольняючись роллю помічника. Але легко заводить нові знайомства. Володарі цього імені — ідеальні старші брати. Їм можна сміливо довірити догляд за молодшими дітьми.

З віком Віталій не втрачає свою природну м'якість. Його важко вивести з себе, а будь-яка злість дуже швидко проходить. Головне, не підживлювати гнів новими образами. Дорослий Віталій знаходить спільну мову з оточуючими, але може замикатися в собі. Носії імені бувають відвертими егоїстами. Але виділяються гарним почуттям гумору і позитивним ставленням до життя.

Як правило, Віталіям легко даються технічні дисципліни, такі як фізика чи математика. Вони домагаються великих успіхів у науці, бізнесі, інтелектуальних іграх, музиці, роботі, пов'язаної з механізмами.

Сьогодні, 7 лютого, вшановують пам'ять Віталія Римлянина, якого в 164 році стратили за непохитну віру в Ісуса Христа.

Сумісність з жіночими іменами

Віталій завжди шукає другу половинку, максимально схожу на матір. Він вибирає собі в дружини дівчину, яка стає вірним другом. Тепло і турбота для нього набагато важливіше закоханості.

Міцні відносини у Віталія складаються з Антоніною, Катериною, Зінаїдою, Лідією, Марією, Надією, Нікою, Поліною, Тамарою, Кларою.

Нічого доброго не вийде з Анастасією, Веронікою, Вікторією, Зоєю, Маргаритою, Майєю.

Знамениті Віталії

Святий Віталій — був Папою Римським 657-672 роках.

Віталій Масол — колишній прем'єр-міністр УРСР (з липня 1987 р. по жовтень 1990).

Віталій Коротич — знаменитий лікар, письменник, публіцист і перекладач

Віталій Кличко — український боксер і мер Києва.

Віталій Козловський — заслужений артист України, співак, танцюрист.

Віталій Купрій — український політик і бізнесмен, був у партії «УКРОП».

Віталій Хомутинник — український бізнесмен і депутат п'яти скликань Верховної Ради.

Поздоровлення у віршах, листівках і прозі

Не забудьте привітати Віталія у 2020 році. Підняти настрій близькому другу або родичеві в свято допоможуть вірші, проза, прикольні картинки або святкові листівки.

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

В День Ангела Віталію я хочу побажати:

Щоб у житті твоїм було побільше свята,

Щоб щастя й перемоги вели у майбуття,

Щоб вдача і здоров’я були усе життя.

Хай Святий Віталій піклується про Тебе,

Завжди оберігає й дивиться із неба.

Джерело: 24 канал

***

Хай у день твого святого,

Ангел сил надасть до всього,

Щоб життя вирувало у міру,

Щоб завжди вистачало тобі віри,

Щастя від сьогодні і надалі,

Зичим ми тобі, Віталій,

Хапай удачу без вагання!

Приймай же наші привітання!

Джерело: Манойло Оксана

***

Віталік, бажаю, щоб ангел завжди охороняв тебе і допомагав у всіх справах: вдома, на роботі і в любові. Нехай всі твої мрії збудуться, нехай удача завжди приходить вчасно. Побільше радісних моментів і успіхів у всьому.

***

Віталя, вітаю з Днем ангела! Бажаю максимально щасливого і заможного життя. Хай доля шле більше хороших людей. Нехай здоров'я ніколи не турбує, а близькі повідомляють тільки приємні новини.

Джерело: Страна

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Віталій, в День ангела бажаю тобі хорошого настрою навіть в найпохмурішу погоду, ніколи не розлучатися з оптимізмом і впевнено втілювати в життя всі плани, навіть найекстремальніші. Пам'ятай про те, що твої друзі завжди підтримають у важку хвилину і з радістю відзначать будь-який твій успіх.

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