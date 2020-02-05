Кількість жертв смертельного коронавіруса зростає, а в госпіталях можна спостерігати сумну картину

Як передає Politeka.net, про це інформує Держрада охорони здоров'я Піднебесної.

Повідомляється, що за минулий день в результаті епідемії коронавіруса померли ще 65 осіб.

Таким чином, число жертв, яких знищив смертельний коронавірус 2019-nCov, зросла до 490 осіб. Також за добу кількість заражених додалася на 3892 чоловік і досягла позначки в 24363 хворих.

За інформацією ВООЗ, за час епідемії 892 пацієнта зуміли одужати. Крім Китайської Республіки, випадки захворювання коронавірусом 2019-nCoV зафіксовані в більш ніж 20 країнах.

Місцеві ЗМІ стверджують, що біля берегів Японії встав круїзний лайнер Diamond Princess після того, як на його борту виявилися хворі люди з характерними для коронавіруса симптомами. Вже через якийсь час діагноз підтвердився у десяти пасажирів.

У Держкомітеті Китаю повідомили і сумні новини. З'ясувалося, що на поверхнях новий коронавірус може виживати до п'яти днів, а у хворих імунітет не з'являється після захворювання.

За словами експертів, у тих, хто перехворів вірусом 2019-nCoV і пішов на поправку, є ймовірність захворіти повторно, оскільки імунітет з'являється не завжди. Це пов'язано з тим, що вірус дуже швидко мутує. За умови, якщо пацієнт переніс більш ранню форму коронавіруса, то медики не дають ніяких гарантій, що він не захворіє повторно.

Раніше ми інформували про те, що медикам у Таїланді вдалося перемогти коронавірус. Фахівці з лікарні Раджавити змогли вилікувати двох пацієнтів, поєднуючи препарати від ВІЛ та грипу.

Зазначається, що після прийому препарату проти ВІЛ «Лопінавір/Ритонавір» і великих доз осельтамівіру, призначеного для лікування грипу, стан хворих значно поліпшувалося протягом 48 годин. Серед них була і 70-річна китаянка з Уханя, у якої 10 днів поспіль фіксували коронавірус.

При цьому представник лікарні підкреслив, що вони ще не мають остаточного методу лікування коронавіруса.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

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