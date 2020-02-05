Це важливо знати всім призовникам та їх сім'ям

У Міністерстві оборони роз'яснили українцям особливості призовної кампанії в 2020 році

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook міністра оборони України Адрія Загороднюка

Загороднюк прояснив кілька ключових моментів щодо проведення призову на строкову службу. Він повідомив, що Міноборони вже направлило відповідні роз'яснення в усі обласні державі адміністрації.

У листі дана рекомендація, як розглядати питання про надання відстрочки від призову 18 і 19-річних юнаків. Оскільки це передбачено Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу».

" Тож, якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою.", - написав Загороднюк.

На час призовних кампаній також буде організовано надання консультацій.

Нппомним, що Міністр оборони в грудні заробив близько 100 тисяч гривень, з яких 74 057 гривень склав премія, передає Politekа з посиланням на джерела в мережі.

Не менш врожайним був останній місяць 2019 року та заступників міністра. Наприклад, Іван Руснак отримав 148 186 гривень зарплати, Анатолій Петренко – 137 357 гривень, Олексій Марценюк – 120 633 гривні, Фролова Аліна – 122 284 гривні, Олександр Поліщук – 129 220 гривень. А екс-держсекретар Олександр Дубляна отримав за грудень 214 504 гривні.

Нагадаємо, у Міноборони придумали, як здерти копійку з українців за новим законом.

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