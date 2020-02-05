Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров з дружиною ще не визначилися, яке житло вони хочуть

Про це він повідомив "КП в Україні".

"Не купили. Поки живемо в орендованій, тому що хочемо визначитися з форматом, зрозуміти, де б ми хотіли жити – у будинку або квартирі, в якому місці. Коли справа дійшла до весілля, ми вирішили спочатку орендувати квартиру, а потім остаточно визначитися, що і де. Тому диван – наш, квартира – не наша ", – розповів Дмитро Комаров.

Комаров також визнав, що вдома часу багато не проводить, адже доводиться постійно відлучатися на тривалі зйомки. Так, він лише нещодавно завершив зйомки нового сезону програми "Світ навиворіт", завершивши експедицію в Китай. Дружина, Олександра Кучеренко, підтримала чоловіка, вирушила з ним на відпочинок в Сінгапур. Втім, дружину, все одно хочеться бачитися частіше, тому він вигадує різні хитрощі для зустрічей.

"Єдине – більше доводиться літати. Але це специфіка професії. По-іншому – ніяк! Або доведеться не бачитися місяцями", – поділився він.

Нагадаємо, 15 червня 2019 року Комаров заявив про одруження на ведучій, моделі і власниці титулу "Міс Україна-2016" Олександрі Кучеренко. Пара познайомилася задовго до шоу "Танці з зірками", а на проекті вони приховували від публіки романтичні відносини.

Нагадаємо, що дружина ведучого Олександра також зізналася, що обожнює спонтанні поїздки і повністю довіряє чоловікові в організації відпочинку.

«Ми ніколи не сумуємо і завжди активно проводимо час разом. Тому я навіть не сумнівалася в тому, як ми будемо святкувати день народження Діми — Звичайно, в подорож! Ми прийняли рішення за 10 хвилин і Відразу купили квитки», — зізналася Олександра.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.

Як повідомляла Politeka, Дмитра Комарова підстрелили

Також Politeka писала, що Дмитро Комаров пропав в експедиції.