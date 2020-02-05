У четвер, 6 лютого, Україну накриє потужний циклон
Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла відомий синоптик Наталія Діденко, пише Рoliteka.net.
За її словами, циклон Petra 6 лютого буде вже над Кримом. Центр циклону опиниться прямо над українським півостровом, але зачепить він і Україну. Як пояснила синоптик, у зв'язку з цим негода у багатьох областях України посилиться.
Сильні опади і супутні їм несприятливі явища очікуються в областях, близьких до півострова: на Півдні, Сході (крім Харківської області) та в Дніпропетровському регіоні. У західних та північних регіонах країни очікується сніг. Атмосферний фронт прийде в ці області з північного заходу Європи.
Кравець з "Квартал 95" застукали за несподіваним заняттям прямо в барі: "Як риба у воді"
"Ух, пощастило Гаріку": Асмус роздяглася і показала, чим спокусила Харламова
Списування зайвих грошей з карт у вечірній час: ПриватБанк попередив українців про нововведення
Коронавірус обвалить українську економіку: на гривню чекає катастрофа, "як в 2008 році..."
Діденко зазначає, що температура нарешті перестане бути весняною і стане більше схожою на зимову температуру. Очікуються невеликі морози в межах 3-8 градусів нижче нуля. Вдень мороз також буде триматися, періодично піднімаючись на 1-2 градуси вище нуля.
Синоптик попереджає про сильний поривчастий вітер та ожеледицю на дорогах. Слизько буде в більшості областей, де буде погана погода.
В українській столиці в четвер випаде сніг. Очікується, що снігопад розпочнеться ближче до вечора.
Зазначимо, що синоптики вже й не сподівалися, що в Україні почнеться кліматична зима. Щоправда, впевненості у тому, що зимова погода протримається довго, немає. Судячи з прогнозів погоди вже з наступного тижня в Україні знову буде плюсова температура – до 7 градусів тепла.
Раніше синоптики обіцяли, що кліматичне літо настане в Україні вже в травні. Травень буде спекотним та посушливим, а перші два місяці літа – дощовими.
Нагадаємо, що морозно-сніжна погода доб'є українців, циклон не пощадить нікого: до чого готуватися.
А ще Politeka писала, що найсильніший шторм насувається на Україну, зроблено термінову заяву: "Небезпека очікується...".
Також Politeka повідомляла, що похолодання увірветься в Україну, погода готує жорсткий удар: до чого готуватися.