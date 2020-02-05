В четверг, 6 февраля, Украину накроет мощный циклон

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала известный синоптик Наталья Диденко, пишет Рoliteka.net.

По ее словам, циклон Petra 6 февраля будет уже над Крымом. Центр циклона окажется прямо над украинским полуостровом, но захватит он и Украину. Как объяснила синоптик, в связи с этим непогода во многих областях Украины усилится.

Сильные осадки и сопутствующие им неблагоприятные явления ожидаются в областях, близких к полуострову: на Юге, Востоке (кроме Харьковской области) и в Днепропетровском регионе. В западных и северных регионах страны ожидается снег. Атмосферный фронт придет в эти области с северо-запада Европы.

Диденко отмечает, что температура наконец-то перестанет быть весенней и станет больше похожей на зимнюю температуру. Ожидаются небольшие морозы в пределах 3-8 градусов ниже нуля. Днем мороз также будет держаться периодически поднимаясь на 1-2 градуса выше нуля.

Синоптик предупреждает о сильном порывистом ветре и гололедице на дорогах. Скользко будет в большинстве областей, где будет плохая погода.

В украинской столице в четверг выпадет снег. Ожидается, что снегопад начнется ближе к вечеру.

Отметим, что синоптики уже и не надеялись, что в Украине начнется климатическая зима. Правда, уверенности в том, что зимняя погода продержится долго, нет. Судя по прогнозам погоды уже со следующей неделе в Украине снова будет плюсовая температура – до 7 градусов тепла.

Ранее синоптики обещали, что климатическое лето наступит в Украине уже в мае. Май будет жарким и засушливым, а первые два месяца лета – дождливыми.

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