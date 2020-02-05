Російський співак Валерій Сюткін вважає, що зараз в Україні «не час для гастролей нормальних людей»



Своєю думкою він поділився з журналістами видання Teleprogramma.

Його невдоволення викликав заборону на в'їзд на територію України.

"Це їх проблеми, не мої. Вони, власне, самі оголосили концерт, самі підняли шум і самі заборонили. Це, знаєте, називається «самообслуговування». Мене ніхто не запрошував, я ні з ким договору не підписував. Ну заборонили і заборонили. Не я перший, не я останній", - вважає він.

Також він у різкій формі висловився про гастролі в Україні.

"Зараз взагалі, здається, не час для концертної діяльності в Україні для нормальних людей. Нехай вони спочатку визначаться: вони хочуть дружити чи ні. Я ніколи не нав'язуюся. Будемо чекати кращих часів», — заявив російський співак.

Нагадаємо, СБУ заборонила в'їзд російському співакові Валерію Сюткину за його висловлювання про "доцільність" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ.

Крім того, співак палко підтримував окупацію Криму в 2014 році. Він почав вихваляти Путіна за блискучу операцію, яку він провів.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували

Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.

Також Politeka писала, що Панін оскандалився заявою про Україну, його хочуть позбавити самого сокровенного.