Российский певец Валерий Сюткин считает, что сейчас в Украине «не время для гастролей нормальных людей»



Своим мнением он поделился с журналистами издания Teleprogramma.

Его недовольство вызвал запрет на въезд на территорию Украины.

"Это их трудности, не мои. Они, собственно, сами объявили концерт, сами подняли шум и сами запретили. Это, знаете, называется «самообслуживание». Меня никто не приглашал, я ни с кем договора не подписывал. Ну запретили и запретили. Ни я первый, ни я последний", - считает он.

Также он в резкой форме высказался о гастролях в Украине.

"Сейчас вообще, кажется, не время для концертной деятельности в Украине для нормальных людей. Пусть они определятся вначале: хотят они дружить или нет. Я никогда не навязываюсь. Будем ждать лучших времен», — заявил российский певец.

Напомним, СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

Кроме того, певец яро поддерживал оккупацию Крыма в 2014 году. Он начал восхвалять Путина за блестящую операцию, которую он провел.

Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели

Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.

Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.