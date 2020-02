View this post on Instagram

Отвечаю на самый популярный вопрос недели - как мы с Сашей Дмитриевым, @dmytryiev_aleksandr здоровы ли, учитывая эпидемию короновируса в Китае? #мирнаизнанку Спасибо всем вам за заботу и беспокойство🙏