Дмитро Комаров після повернення з Китаю поділився свіжими подробицями про коронавірус

Відомий український ведучий шоу «Світ навиворіт» не так давно повернувся додому після тривалої подорожі в Китай. Очевидно, на тлі сформованої ситуації багатьох його шанувальників цікавить тільки одна тема – епідемія смертельного коронавірусу, яка вирує в Піднебесній.

Комарів вирішив розвіяти побоювання українців і записав відео, в якому поділився актуальною інформацією про захворювання (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Передам головний меседж від моїх друзів-китайців, з якими я на зв'язку майже кожен день: не панікуйте. Це різновид грипу. У нас в країні ймовірність появи цього вірусу мізерно мала. А симптоми схожі на звичайний грип (від якого у нас теж кожен рік гине багато людей, якщо запустити хворобу). Тому якщо захворіли, а в зимовий період у нас це звична справа – не впадайте в паніку, не проводьте хворобу "на ногах". Побудьте вдома і пийте більше рідини і чаю. Викличте лікаря», - порадив ведучий.

Він також закликав українців не вірити шахраям, які вже почали пропонувати всім бажаючим ліки або щеплення від коронавірусу. Крім того, ведучий нагадав про те, що навіть повноцінну діагностику поки можна провести тільки в Китаї.

Однак, профілактикою вірусу вже зараз може зайнятися кожен, зазначає Комаров.

«Головне – сильний імунітет. Дихайте свіжим повітрям. Займайтеся спортом. Їжте натуральні продукти. Мийте руки. І все буде добре», - запевнив ведучий.

Він додав, що вірить у краще. На думку Комарова, Китай зможе впоратися з епідемією вже найближчим часом.

«Особисто я, провівши багато часу в цій країні, просто не сумніваюся, що Китай впорається з коронавірусом в максимально короткі терміни», - заявив ведучий.

Він також подякував шанувальників за турботу про своє здоров'я і повідомив, що його подорож в Китай проходила з літа до Нового року, тому він і його команда покинули країну ще до початку епідемії.

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