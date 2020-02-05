Фотографії батька російського президента Володимира Путіна і діда президента Володимира Зеленського прикрасять головний храм Збройних Сил РФ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на росЗМІ.

У селищі Кубинка в Підмосков'ї Міноборони РФ будує храм, в оформленні якого будуть використані фотографії учасників Другої світової війн. Базу учасників російські журналісти виявили на сайті проекту оборонного відомства «Дорога пам'яті». Останній створюється за дорученням Володимира Путіна.

За задумом оформлювачів, фотографії з'являться на стінах галереї, яка вестиме до храмового комплексу. Довжина галереї складе 1418 кроків по числу днів бойових дій.

Серед завантажених в базу фотографій знайшлися аж два знімки батька російського президента Володимира Путіна, який був призваний на війну Петергофським міським військовим комісаріатом 1 січня 1941 року.

На цьому ж сайті вже пройшов модерацію і кадр із зображенням діда президента України Володимира Зеленського — молодшого лейтенанта Семена Івановича Зеленського. Причому на фото зображений і сам Володимир Зеленський.

Щоб фото опинилося в базі, знімок і дані про учасника військових дій необхідно завантажити спеціальний розділ на сайті міністерства, або передати їх фахівцям у пунктах збору. Всі фото проходять модерацію.

Чи знають у Володимира Зеленського про майбутнє «сусідство», поки невідомо.

Що ж стосується храму, то він повинен стати одним з 10 найбільших православних у світі. За словами глави МО Сергія Шойгу, будівництво ведеться «виключно на добровільні пожертви». При цьому серед меценатів – скандальний режисер-українофоб Микита Міхалков, підконтрольна Міноборони мережа магазинів «Армія Росії», мільярдер Геннадій Тимченко та інші.

Нагадаємо, у Путіна відкрито заговорили про захоплення Європи.

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