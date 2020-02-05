Посол Франции в Украине открыто заявил о необходимости менять Минские соглашения, что может послужить сигналом для президента РФ Владимира Путина
Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил на своей личной странице в Facebook российский блогер Эль Мюрид.
Он обратил внимание на то, что не только Киев в открытую заявляет о необходимости изменить Минские соглашения, но также об этом неоднократно заявляют на Западе. По его мнению, это свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин что-то пообщал на "нормандской" встречи, практически президент РФ капитулировал.
Российский блогер считает, что в Париже Путин пообещал "Нормандской четверке" выполнить условия по Донбассу уже до весны нынешнего 2020 года.
Сумская вскружила голову, посветив на камеру пышными формами: "Похожа на Катрин Денев"
Кравец из "Квартал 95" застукали за неожиданным занятием прямо в баре: "Как рыба в воде"
Педан умер: загадочная трагедия случилась прямо в день рождения, подробности
«Теперь вы видели все»: лысый Киркоров ошарашил переменами во внешности, сеть кипит
"Их время должно наступить уже достаточно скоро, не позже весны этого года. Скорее всего, нам объяснят, что Путин пошел навстречу партнерам и согласился на ничего не значащие технические поправки к Минским договоренностям", - рассказал Мюрид.
Он также спрогнозировал, что вся эта история с Донбассом закончится в пользу Украины: Кремль рано или поздно согласится переписать Минские соглашения. Позже ему придется вывести войска с Донбасса, а также передать контроль над границей. Мюрид уверен, что новой эскалации в войне против Украины уже не будет.
Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку.
Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус.
"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.
Напомним, Эрдоган отомстил Путину за ликвидацию турецких военных.
Как Politeka писала, Путин загнал Россию в тупик и получил мощную пощечину.
Также Politeka сообщала, что у Зеленского появилось решение поставить Путина на место, победа не за горами.