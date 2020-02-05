Посол Франции в Украине открыто заявил о необходимости менять Минские соглашения, что может послужить сигналом для президента РФ Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил на своей личной странице в Facebook российский блогер Эль Мюрид.

Он обратил внимание на то, что не только Киев в открытую заявляет о необходимости изменить Минские соглашения, но также об этом неоднократно заявляют на Западе. По его мнению, это свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин что-то пообщал на "нормандской" встречи, практически президент РФ капитулировал.

Российский блогер считает, что в Париже Путин пообещал "Нормандской четверке" выполнить условия по Донбассу уже до весны нынешнего 2020 года.

"Их время должно наступить уже достаточно скоро, не позже весны этого года. Скорее всего, нам объяснят, что Путин пошел навстречу партнерам и согласился на ничего не значащие технические поправки к Минским договоренностям", - рассказал Мюрид.

Он также спрогнозировал, что вся эта история с Донбассом закончится в пользу Украины: Кремль рано или поздно согласится переписать Минские соглашения. Позже ему придется вывести войска с Донбасса, а также передать контроль над границей. Мюрид уверен, что новой эскалации в войне против Украины уже не будет.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус.

"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.

Напомним, Эрдоган отомстил Путину за ликвидацию турецких военных.

Как Politeka писала, Путин загнал Россию в тупик и получил мощную пощечину.

Также Politeka сообщала, что у Зеленского появилось решение поставить Путина на место, победа не за горами.