Фотографии отца российского президента Владимира Путина и деда президента Владимира Зеленского украсят главный храм Вооруженных Сил РФ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на росСМИ.

В поселке Кубинка в Подмосковье Минобороны РФ строит храм, в оформлении которого будут использованы фотографии участников Второй мировой войн. Базу участников российские журналисты обнаружили на сайте проекта оборонного ведомства «Дорога памяти». Последний создается по поручению Владимира Путина.

По замыслу оформителей, фотографии появятся на стенах галереи, которая будет вести к храмовому комплексу. Длина галереи составит 1418 шагов по числу дней боевых действий.

Среди загруженных в базу фотографий нашлись аж два снимка отца российского президента Владимира Путина, который был призван на войну Петергофским городским военным комиссариатом 1 января 1941 года.

На этом же сайте уже прошел модерацию и кадр с изображением деда президента Украины Владимира Зеленского — младшего лейтенанта Семена Ивановича Зеленского. Причем на фото изображен и сам Владимир Зеленский.

Чтобы фото оказалось в базе, снимок и данные об участнике военных действий необходимо загрузить в специальный раздел на сайте министерства, либо передать их специалистам в пунктах сбора. Все фото проходят модерацию.

Знают ли у Владимира Зеленского о будущем «соседстве», пока неизвестно.

Что же касается храма, то он должен стать одним из 10 крупнейших православных в мире. По словам главы МО Сергея Шойгу, строительство ведется «исключительно на добровольные пожертвования». При этом среди меценатов – скандальный режиссер-украинофоб Никита Михалков, подконтрольная Минобороны сеть магазинов «Армия России», миллиардер Геннадий Тимченко и другие.

Напомним, у Путина открыто заговорили о захвате Европы.

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