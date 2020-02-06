Вільний співробітник сам собі начальник і підлеглий, він виконує тільки ту роботу, яку вважає слушною і адекватно оплачуваною. Фрілансер може працювати на компанію незалежно від свого географічного розташування. Але є і мінуси такої роботи.

Фрілансер — вільний, не прив'язаний до якої-небудь компанії і її штату співробітник, який сам собі вибирає графік та об'єм роботи. Як правило, такі люди працюють віддалено, наприклад, вдома за чашкою гарячого чаю, а може з будь-якої іншої точки світу. Появу поняття «Фрілансер» прийнято приписувати Вальтеру Скотту, який використав його у романі «Айвенго» (1819) для опису середньовічного найманого воїна — «вільного списоносця» (free — в перекладі з англійської означає вільний, а lance — спис).

Фрілансери виконують як разові завдання, так і співпрацюють з різними компаніями на постійній основі. Вони можуть з'являтися в офісі, а можуть працювати, ні разу не зустрівшись зі своїм роботодавцем. Як правило, фрілансер постійно перебуває в пошуку роботи, пропонує свої послуги на різних онлайн-ресурсах, за допомогою газет і «сарафанного радіо». Але так буває далеко не з усіма і не в усіх сферах фрілансу, послуги «вільних воїнів» зі стажем завжди користуються величезним попитом.

Хто може стати фрілансером

Поняття «Фрілансер» включає в себе безліч різних професій. Особливо поширена така практика в журналістиці, юриспруденції, комп'ютерному програмуванні, PR і різних видах реклами, SEO просуванні сайтів, освітній сфері (онлайн вебінари, курси, уроки, сучасна дистанційна освіта) і т.д. Ринок фріланс-послуг зростає, а разом з ним розширюється спектр затребуваних галузей.

Найпоширеніші напрямки роботи у фрілансі:

копірайтер / рерайтер (написання унікальних, комерційних або інформаційних текстів згідно з тематичним завданням);

/ (написання унікальних, комерційних або інформаційних текстів згідно з тематичним завданням); фотограф (особливо користується попитом у журналістиці);

(особливо користується попитом у журналістиці); перекладач (спеціаліст може паралельно практикувати і комерційні переклади, і проводити навчальні курси, працювати на будь-яке агентство, наприклад, шлюбне);

(спеціаліст може паралельно практикувати і комерційні переклади, і проводити навчальні курси, працювати на будь-яке агентство, наприклад, шлюбне); юрист і адвокат (якщо не враховувати онлайн-консультації, юрист-фрілансер повинен заробити собі «ім'я», щоб його послуги користувалися популярністю);

(якщо не враховувати онлайн-консультації, юрист-фрілансер повинен заробити собі «ім'я», щоб його послуги користувалися популярністю); архітектор , дизайнер, художник (сфера діяльності цих фахівців дуже велика, наприклад, створення макетів приватного будинку, створення картин на замовлення, розробка нового стилю одягу тощо);

, (сфера діяльності цих фахівців дуже велика, наприклад, створення макетів приватного будинку, створення картин на замовлення, розробка нового стилю одягу тощо); програміст, фахівець в IT сфері (українські майстри особливо користуються популярністю закордоном через високу якість виконання робіт і порівняно низьку ціну на послуги, проживаючи тут, вони створюють сайти та програми західним замовникам).

Це далеко не повний список професій. Практично будь-хто може працювати фрілансером, у кого є можливість виконувати замовлення різних людей, не прив'язуючись до штату їх компаній. Головне в житті такого фахівця — бажання розвиватися і не сидіти на місці. Будь-який фрілансер може за кілька років стати високооплачуваним фахівцем, якому немає рівних, а може просидіти в режимі стагнації на дивані, не добившись нічого.

Плюси фріланса

Фріланс — механізм, який зводиться до того, що працівник, який виконує замовлення для юридичних і фізичних осіб, ніде не працевлаштований, не зарахований у штат до якої-небудь компанії. Такі фахівці цінуються за свою універсальність і адаптованість. Для виконання завдань фрілансеру не потрібно надавати робоче місце і інструмент, наприклад, фотоапарат або комп'ютер, за рахунок цього такі фахівці все більше набирають популярність. Але є і негативні сторони, як для фрілансерів, так і для роботодавців (замовників).

Позитивні сторони роботи фрілансером для спеціаліста:

вільний графік (працювати можна в будь-який час доби, зазвичай, замовник і фрілансер обумовлюють дату здачі завдання, виставляючи так званий «дедлайн» — крайній термін);

(працювати можна в будь-який час доби, зазвичай, замовник і фрілансер обумовлюють дату здачі завдання, виставляючи так званий «дедлайн» — крайній термін); незалежність (фрілансер, як правило, вибирає собі завдання сам, має право відмовитися від низькооплачуваної роботи або неблагонадійного роботодавця, всі взаємодії здійснюються на рівних правах, без статусів «начальник» і «підлеглий»);

(фрілансер, як правило, вибирає собі завдання сам, має право відмовитися від низькооплачуваної роботи або неблагонадійного роботодавця, всі взаємодії здійснюються на рівних правах, без статусів «начальник» і «підлеглий»); робота на дому або в будь-якому іншому зручному місці (на пляжі, в кафе, на природі) — це дійсно дуже комфортно, щодня фрілансер економить більше трьох годин на те, щоб зібратися на роботу, дістатися до неї, повернутися, привести себе в порядок (особливо цей плюс оцінять молоді мами, студенти, інваліди);

(на пляжі, в кафе, на природі) — це дійсно дуже комфортно, щодня фрілансер економить більше трьох годин на те, щоб зібратися на роботу, дістатися до неї, повернутися, привести себе в порядок (особливо цей плюс оцінять молоді мами, студенти, інваліди); близькість з сім'єю (фріланс дозволяє людям не розбігатися по роботам на весь день, а проводити більше часу разом).

Кожен індивід здатний виділити для себе ряд інших позитивних сторін фріланса, і їх дуже багато. Для роботодавця також можна виділити цілий список плюсів співпраці з фрілансером:

можливість оплачувати завдання, а не трудові години , «просижені» за робочим місцем (тим більше, фрілансер, зазвичай, зацікавлений швидше впоратися із завданням);

, «просижені» за робочим місцем (тим більше, фрілансер, зазвичай, зацікавлений швидше впоратися із завданням); відсутність обов'язків перед фрілансером (соціальні гарантії, оплачувана відпустка, лікарняні);

(соціальні гарантії, оплачувана відпустка, лікарняні); можливість підключати до проектів висококласних фахівців з різних куточків України і всієї планети, а не обмежуватися працівниками у своєму регіоні;

з різних куточків України і всієї планети, а не обмежуватися працівниками у своєму регіоні; економія на облаштуванні робочого місця , купівлі меблів, комп'ютера, вузькоспеціалізованої техніки;

, купівлі меблів, комп'ютера, вузькоспеціалізованої техніки; можливість знизити документообіг і обсяг звітностей;

можливість у будь-який момент відмовитися від співробітництва, що значно простіше, ніж звільняти штатного працівника.

Негативні сторони фріланса

Незважаючи на величезний список позитивних сторін, існує і «темна сторона прекрасного Місяця». Недоліками роботи у «фріланс-режимі» є:

відсутність стабільності (дохід не постійний і залежить від цілого списку факторів), звідси випливає ще ряд проблем, таких як складність спланувати бюджет, вчасно оплатити рахунки і т.д.;

(дохід не постійний і залежить від цілого списку факторів), звідси випливає ще ряд проблем, таких як складність спланувати бюджет, вчасно оплатити рахунки і т.д.; необхідність постійно шукати роботу, замовлення (це втрата часу, моральних і фізичних сил даремно), з цією проблемою стикається переважна більшість фрілансерів;

(це втрата часу, моральних і фізичних сил даремно), з цією проблемою стикається переважна більшість фрілансерів; проблеми з покупками товарів у кредит, іншими банківськими операціями;

іншими банківськими операціями; відстороненість від соціуму і малорухливий спосіб життя здатні завдати серйозної шкоди здоров'ю , в тому числі психічному, створити ряд дефектів в комунікативній сфері (у фрілансерів нерідко формуються проблеми в спілкуванні);

, в тому числі психічному, створити ряд дефектів в комунікативній сфері (у фрілансерів нерідко формуються проблеми в спілкуванні); складність у самостійному пошуку мотивації (депресивні симптоми і відсутність бажання робити що-небудь у фрілансерів швидше норма, ніж виняток);

(депресивні симптоми і відсутність бажання робити що-небудь у фрілансерів швидше норма, ніж виняток); постійно збитий графік роботи і режим дня ;

; повна відсутність будь-яких соціальних гарантій , лікарняних, відпускних і навіть медичної страховки (якщо самостійно про це не подумати);

, лікарняних, відпускних і навіть медичної страховки (якщо самостійно про це не подумати); проблеми з пенсією у майбутньому (фрілансери змушені отримувати мінімальну пенсію або зовсім її не мати, в іншому випадку їм доведеться самостійно робити внески у пенсійний фонд, що серйозно «б'є по кишені»);

(фрілансери змушені отримувати мінімальну пенсію або зовсім її не мати, в іншому випадку їм доведеться самостійно робити внески у пенсійний фонд, що серйозно «б'є по кишені»); величезний ризик залишитися без зарплати за виконану працю, адже немає жодних гарантій, що замовник оплатить роботу (в Інтернеті тисячі шахраїв, які збирають завдання новачків, не сплачуючи ні копійки, а після перепродують підкориговані роботи на біржах).

Негативні сторони фрілансерства зачіпають і роботодавців (замовників). Як правило, ризик шахрайства з боку тимчасових працівників дуже великий. Недобросовісні псевдофрілансери здатні збирати інформацію з компаній і перепродувати її конкурентам, готувати завідомо збитковий і навіть шкідливий проект (на замовлення третіх осіб), і так далі. До інших мінусів співпраці з фрілансерами можна віднести:

складність контролю над процесом підготовки завдання;

над процесом підготовки завдання; ненадійність співробітництва , відсутність гарантій, що робота буде зроблена коректно і в обумовлені строки (оштрафувати або як-небудь покарати фрілансера за порушення договору та зрив «дедлайну» деколи дуже складно, особливо якщо той зовсім не виконав завдання);

, відсутність гарантій, що робота буде зроблена коректно і в обумовлені строки (оштрафувати або як-небудь покарати фрілансера за порушення договору та зрив «дедлайну» деколи дуже складно, особливо якщо той зовсім не виконав завдання); труднощі з довгостроковими і багатоетапними проектами (фрілансери в будь-який момент можуть залишити роботу або підняти ціни за свою діяльність).

Варто також відзначити, що кожному новому співробітнику доводиться кожен раз складати тематичне завдання, пояснювати специфіку роботи компанії, також нерідко відправляти завдання на доопрацювання (в зв'язку з невідповідністю роботи обумовленим нормам).

Де знайти роботу фрілансеру

Щоб бути затребуваним у своїй галузі фрілансінга, фахівець повинен грамотно заявити про себе. Для цього спочатку необхідно скласти гарне, яскраве резюме з портфоліо кращих робіт. Чим більше людина проявляє активність у різних компаніях, тим більше у неї шансів знайти найбільш вигідні умови.

Щоб знайти роботу, фрілансеру потрібно:

зареєструватися на всіляких сайтах пошуку роботи (Work.ua, Rabota.ua, Бесплатка.юа тощо);

створити акаунти в соціальних мережах, пошукати групи фрілансінга;

проаналізувати попит на свою пропозицію, можливо, підкоригувати її;

зареєструватися на біржах (як правило, заробити новачкові нормальні гроші там не вийде, але набити руку і зарекомендувати себе, цілком вистачить).

Чим більше людина займається своєю справою, тим вище у неї зарплата і більше замовлень. Якщо співпраця з однією компанією стає невигідною, проблемною, нудною, не вистачає грошей, варто шукати іншу компанію, третю, і так далі. Хороший майстер завжди знайде високооплачувану роботу серед тисячі недостойних пропозицій, хоч і не відразу.

Для початківців фрілансерство може здатися невигідним і безперспективним заняттям. Зазвичай, цьому виною фрілансові біржі, де замовники платять новачкам копійки, займаються пошуком «безоплатної» трудової сили. У цій справі важливо відразу усвідомити свій рівень підготовки, і відповісти на питання: "чи потрібне таке набивання досвіду". Якщо «skill» вже сформований, варто працювати на великі компанії, або шукати замовників самостійно. Тим, хто практикує програмування, можна сміливо обминати біржі стороною.

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