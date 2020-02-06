Вольный сотрудник сам себе начальник и подчиненный, он выполняет только ту работу, которую считает подходящей и адекватно оплачиваемой. Фрилансер может трудиться на компанию вне зависимости от своего географического местоположения. Но есть и минусы такой работы.

Фрилансер — свободный, непривязанный к какой-либо компании и ее штату сотрудник, который сам себе определяет график и объем работы. Как правило, такие вольные работники трудятся удаленно, например, дома за чашечкой горячего чая, а может с любой другой точки мира. Появление понятия «Фрилансер» принято приписывать Вальтеру Скотту, который использовал его в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наемного воина — «вольного копейщика» (free — в переводе с английского означает вольный, а lance — копье).

Фрилансеры выполняют как разовые задачи, так и сотрудничают с разными компаниями на постоянной основе. Они могут появляться в офисе, а могут работать, ни разу не встречавшись со своими работодателями. Как правило, фрилансер постоянно находится в поиске работы, предлагает свои услуги на различных онлайн-ресурсах, посредством газет и «сарафанного радио». Но так бывает далеко со всеми и во всех направлениях фрилансинга, услуги «свободных воинов» со стажем всегда пользуются огромным спросом.

Кто может стать фрилансером

Понятие «Фрилансер» включает в себя множество различных профессий. Особенно распространена такая практика в журналистике, юриспруденции, компьютерном программировании, PR и различных видах рекламы, SEO продвижении сайтов, образовательной сфере (онлайн вебинары, курсы, уроки, современное дистанционное образование) и т.д. Рынок фриланс-услуг растет, а вместе с ним расширяется спектр востребованных отраслей.

Самые распространенные направления работы во фрилансе:

копирайтер / рерайтер (написание уникальных, продающих или информационных текстов согласно тематическому заданию);

/ (написание уникальных, продающих или информационных текстов согласно тематическому заданию); фотограф (особенно пользуется спросом в журналистике);

(особенно пользуется спросом в журналистике); переводчик (специалист может параллельно практиковать и коммерческие переводы, и проводить обучающие курсы, и трудиться на какое-либо агентство, например, брачное);

(специалист может параллельно практиковать и коммерческие переводы, и проводить обучающие курсы, и трудиться на какое-либо агентство, например, брачное); юрист и адвокат (если не учитывать онлайн-консультации, юрист-фрилансер должен заработать себе «имя», чтобы его услуги пользовались популярностью);

(если не учитывать онлайн-консультации, юрист-фрилансер должен заработать себе «имя», чтобы его услуги пользовались популярностью); архитектор , дизайнер, художник (сфера деятельности этих специалистов очень велика, например, создание макетов частого дома, создание картин на заказ, разработка нового образа одежды и т.д.);

, (сфера деятельности этих специалистов очень велика, например, создание макетов частого дома, создание картин на заказ, разработка нового образа одежды и т.д.); программист, специалист в IT сфере (украинские мастера особенно пользуются популярностью заграницей из-за высокого качества исполнения работ и сравнительно низкой цены на услуги, проживая здесь, они создают сайты и программы западным заказчикам).

Это далеко не полный список профессий. Практически кто-угодно может работать фрилансером, у кого есть возможность выполнять заказы разных людей, не привязываясь к штату их компаний. Главное в жизни такого специалиста — желание развиваться и не сидеть на месте. Любой фрилансер может за несколько лет стать высокооплачиваемым специалистом, которому нет равных, а может просидеть в режиме стагнации на диване, не добившись ничего.

Плюсы фриланса

Фриланс — механизм, который сводится к тому, что работник, который выполняет заказы для юридических и физических лиц, нигде не трудоустроен, не зачислен в штат к какой-либо компании. Такие специалисты ценятся за свою универсальность и адаптируемость. Для выполнения задач фрилансеру не нужно предоставлять рабочее место и инструмент, например, фотоаппарат или компьютер, за счет этого такие специалисты все больше набирают популярность. Но есть и негативные стороны, как для фрилансеров, так и для работодателей (заказчиков).

Позитивные стороны работы фрилансером для специалиста:

свободный график (трудиться можно в любое время суток, обычно, заказчик и фрилансер оговаривают дату сдачи задачи, выставляя так называемый «дедлайн» — крайний срок);

(трудиться можно в любое время суток, обычно, заказчик и фрилансер оговаривают дату сдачи задачи, выставляя так называемый «дедлайн» — крайний срок); независимость (фрилансер, как правило, выбирает себе задачу сам, вправе отказаться от низкооплачиваемой работы или неблагонадежного работодателя, все взаимодействия осуществляются на равных правах, без статусов «начальник» и «подчиненный»);

(фрилансер, как правило, выбирает себе задачу сам, вправе отказаться от низкооплачиваемой работы или неблагонадежного работодателя, все взаимодействия осуществляются на равных правах, без статусов «начальник» и «подчиненный»); работа на дому или в любом другом удобном месте (на пляже, в кафе, на природе) — это действительно очень комфортно, ежедневно фрилансер экономит более трех часов на том, чтобы собраться на работу, добраться к ней, вернуться, привести себя в порядок (особенно этот плюс оценят молодые мамы, студенты, инвалиды);

(на пляже, в кафе, на природе) — это действительно очень комфортно, ежедневно фрилансер экономит более трех часов на том, чтобы собраться на работу, добраться к ней, вернуться, привести себя в порядок (особенно этот плюс оценят молодые мамы, студенты, инвалиды); близость с семьей (фриланс позволяет людям не разбегаться по работам на весь день, а быть больше вместе).

Каждый индивид способен выделить для себя ряд других позитивных сторон фриланса, и их очень много. Для работодателя также можно выделить целый список плюсов сотрудничества с фрилансером:

возможность оплачивать задачи, а не трудовые часы , «просиженные» за рабочим местом (тем более, фрилансер, обычно, заинтересован побыстрее справиться с задачей);

, «просиженные» за рабочим местом (тем более, фрилансер, обычно, заинтересован побыстрее справиться с задачей); отсутствие обязанностей перед фрилансером (социальные гарантии, оплачиваемый отпуск, больничные);

(социальные гарантии, оплачиваемый отпуск, больничные); возможность подключать к проектам высококлассных специалистов из разных уголков Украины и всей планеты, а не ограничиваться работниками в своем регионе;

из разных уголков Украины и всей планеты, а не ограничиваться работниками в своем регионе; экономия на обустройстве рабочего места , покупке мебели, компьютера, узкоспециализированной техники;

, покупке мебели, компьютера, узкоспециализированной техники; возможность снизить документооборот и объем отчетностей;

возможность в любой момент отказаться от сотрудничества, что значительно проще, чем увольнять штатного работника.

Негативные стороны фриланса

Несмотря на огромный список позитивных сторон, существует и «темная сторона прекрасной Луны». Недостатками работы во «фриланс-режиме» являются:

отсутствие стабильности (доход не постоянен и непосредственно зависит от целого списка факторов), отсюда вытекает еще ряд проблем, таких как сложность спланировать бюджет, вовремя оплатить счета и т.д.;

(доход не постоянен и непосредственно зависит от целого списка факторов), отсюда вытекает еще ряд проблем, таких как сложность спланировать бюджет, вовремя оплатить счета и т.д.; необходимость постоянно искать работу, заказы (это потери во времени, расход моральных и физических сил впустую), с этой проблемой сталкивается подавляющее большинство фрилансеров;

(это потери во времени, расход моральных и физических сил впустую), с этой проблемой сталкивается подавляющее большинство фрилансеров; проблемы с покупками товаров в кредит, другими банковскими операциями;

другими банковскими операциями; отстраненность от социума и малоподвижный образ жизни способны принести серьезный вред здоровью , в том числе психическому, создать в дальнейшем ряд дефектов в коммуникативной сфере (у фрилансеров нередко формируются проблемы в общении);

, в том числе психическому, создать в дальнейшем ряд дефектов в коммуникативной сфере (у фрилансеров нередко формируются проблемы в общении); сложность в самостоятельном поиске мотивации (депрессивные симптомы и отсутствие желания делать что-либо у фрилансеров скорее норма, чем исключение);

(депрессивные симптомы и отсутствие желания делать что-либо у фрилансеров скорее норма, чем исключение); постоянно сбитый график работы и режим дня ;

; полное отсутствие любых социальных гарантий , больничных, отпускных и даже медицинской страховки (если самостоятельно об этом не подумать);

, больничных, отпускных и даже медицинской страховки (если самостоятельно об этом не подумать); проблемы с пенсией в будущем (фрилансеры вынуждены получать минимальную пенсию или вовсе ее не иметь, в ином случае, им придется самостоятельно делать взносы в пенсионный фонд, что серьезно «бьет по карману»);

(фрилансеры вынуждены получать минимальную пенсию или вовсе ее не иметь, в ином случае, им придется самостоятельно делать взносы в пенсионный фонд, что серьезно «бьет по карману»); огромный риск остаться без зарплаты за проделанный труд, ведь нет никаких гарантий, что заказчик оплатит работу (в Интернете тысячи мошенников, которые собирают задания новичков, не оплачивая им ни копейки, а после перепродают подкорректированные работы на биржах).

Негативные стороны фрилансерства сказываются и на работодателях (заказчиках). Как правило, риск мошенничества со стороны временных работников очень велик. Недобросовестные псевдофрилансеры способны собирать информацию с компаний и перепродавать ее конкурентам, готовить заведомо убыточный и даже вредоносный проект (по заказу третьих лиц), и так далее. К другим минусам сотрудничества с фрилансерами можно отнести:

сложность контроля над процессом подготовки задания;

над процессом подготовки задания; ненадежность сотрудничества , отсутствие гарантий, что работа будет сделана корректно и в оговоренные сроки (оштрафовать или как-либо наказать фрилансера за нарушение договора и срыв «дедлайна» порой очень сложно, особенно если тот вовсе не выполнил задание);

, отсутствие гарантий, что работа будет сделана корректно и в оговоренные сроки (оштрафовать или как-либо наказать фрилансера за нарушение договора и срыв «дедлайна» порой очень сложно, особенно если тот вовсе не выполнил задание); трудности с долгосрочными и многоэтапными проектами (фрилансеры в любой момент могут покинуть работу или поднять цены за свою деятельность).

Стоит также отметить, что каждому новому сотруднику приходится каждый раз составлять тематическое задание, объяснять специфику работы компании, также нередко отправлять задание на доработку (в связи с несоответствием работы оговоренным нормам).

Где найти работу фрилансеру

Чтобы быть затребованным в своей отрасли фрилансинга, специалист должен грамотно заявить о себе. Для этого, изначально необходимо составить красивое, цепляющее резюме, с портфолио лучших работ. Чем больше человек проявляет активность в разных компаниях, тем больше у него шансов найти наиболее выгодные условия.

Чтобы найти работу, фрилансеру потребуется:

зарегистрироваться на всевозможных сайтах по поиску работы (Work.ua, Rabota.ua, Бесплатка.юа и т.д.);

создать аккаунты в социальных сетях, поискать группы фрилансинга;

проанализировать спрос на свое предложение, возможно, подкорректировать его;

зарегистрироваться на биржах (как правило, заработать новичку нормальные деньги там не получится, но набить руку и зарекомендовать себя, вполне хватит).

Чем больше человек занимается своим делом, тем выше у него зарплата и больше заказов. Если сотрудничество с одной компанией становится невыгодным, проблемным, скучным, не хватает денег, стоит искать другую компанию, третью, и так далее. Хороший мастер всегда найдет высокооплачиваемую работу среди тысячи недостойных предложений, хоть и не сразу.

Для начинающих фрилансерство может показаться невыгодным и бесперспективным занятием. Обычно, этому виной фрилансовые биржи, где заказчики платят новичкам копейки, занимаются поиском «бесплатной» трудовой силы. В этом деле важно сразу осознать свой уровень подготовки, и дать ответ на вопрос: "нужно ли такое набивание опыта". Если «skill» уже сформирован, стоит работать на крупные состоявшиеся компании, или искать заказчиков, например, тем, кто практикует программирование, можно смело обходить биржи стороной.

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