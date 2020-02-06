У загарбників у Криму великі проблеми з водопостачанням, через що будуть зроблені кардинальні заходи

Так, в окупаційній адміністрації Сімферополя з'явилося повідомлення про обмеження водопостачання з 10 лютого. Згідно з графіком, подача води буде здійснюватись з 10 до 12 і з 18 до 22 годин. При цьому подача гарячої води тільки по вихідним. Обмеження поки не торкнуться лікарень та закладів освіти.

Наголошується, що якщо не вжити жодних заходів і споживати воду в звичних обсягах, то її вистачить Сімферополю лише на 90-100 днів. Кримські водосховища природного стоку заповнені лише на третину. Загальні запаси в трьох водосховищах, що постачають Сімферополь, близько 28 млн куб. м (5 млн куб. м з них - залишок, який неможливо використовувати). Це приблизно в два рази менше, ніж рік тому. Причиною нестачі води є тривала відсутність опадів.

Ситуацію активно обговорюють в мережі.

"Тому що Крим Путін вкрав, а воду вкрасти не зміг. Той випадок, коли російські патріоти мріяли заморозити бандерівців, але промахнулися і замість цього засушили кримчан"

"Не рий чужому яму, сам у неї потрапиш. Народна мудрість. Запорєбріком такого не чули."

"води в морі завалісь, сінгапур бере воду з моря бо має клепку і гроші, але мокшам це не грозить ))"

"Вони ж хотіли в родную говень?"

"А Ви думаєте, що просто так путін заручників в Криму набирає? На воду міняти буде. 99%"

"а воняючих потім громадян будуть викидувати з поїздів бгггг"

"Настало "гірке похмілля"... Сушняк.."

"Ну міст ж їм якось провели,ось і воду нехай проводять. :)"

Раніше ми повідомляли, лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький попередив про те, що українська сторона, можливо, збирається відновити водопостачання до Криму. За словами Білецького (згідно його джерела в Кабміні України), 11-12 лютого готується відправлення спеціальної комісії в смт Чаплинка Херсонської області, яка повинна перевірити Північно-Кримський канал нібито на можливість відновлення подачі води.

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