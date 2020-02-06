Поки Верховна Рада збирається розглянути законопроект про ринок землі, біля її стін збираються незадоволені українці

Про це повідомляє Politeka.net

6 лютого Рада розгляне законопроект про ринок землі. Прихильники і противники зняття мораторію збираються під стінами парламенту та Офісу президента.

Поки що ситуація спокійна, проте дуже багато правоохоронців, свідчать очевидці. Людей стає все більше, рахунок вже пішов на тисячі.

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"Мій син має два гектари землі і чотири корови. Мука страшна, щоб прогодувати все. І, якщо буде продаж землі, у нас і того не буде. Ми цим живемо", - зазначив чоловік.

"Ми за ринок землі, але проти її продажу. Не буває ринку при засиллі монополії", - сказав інший маніфестант.

Сьогодні також анонсовано ще один мітинг під стінами Офісу президента. Там зберуться прихильники продажу землі.

На плакатах людей можна спостерігати також такі вимоги: "Закон 2178-10 - пограбунок українців" "Ні продажу землі" "Сумщина проти продажу землі", "Продаж землі - зрада України".

У поліції повідомили, що посилили заходи безпеки в центрі Києва.

"Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі столиці, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування. Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Для забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування в посиленому режимі", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, у зв'язку з важливістю питання, засідання планує відвідати і сам Зеленський.

"Планується візит (Зеленського, ред.) в Раду. Формат ще визначається",- повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде...".

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