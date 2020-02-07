Кожне ім'я має свою історію і несе в собі певний сенс

Олександр — легендарне ім'я, яке носили видатні люди ще до нашої ери. Воно містить у собі величезний потенціал, який демонструють його власники. День янгола— привід привітати близьких Саш з їхніми іменинами, вручити невеликий подаруночок.

День янгола Олександра відзначений у календарі багато разів, але зустрічати його прийнято 7 лютого. Так, згідно з традицією, у 2020 році Саші знову буду святкувати іменини, приймати поздоровлення від друзів і близьких. Порадувати винуватця свята можна красивими словами, листівками, віршами і навіть невеличкими подарунками. Щоб дійсно вдало привітати Олександра з іменинами варто більш детально дізнатися про походження та значення його імені.

Джерело: strana.ua.

Що означає ім'я Олександр

Ім'я Олександр складається з двох частин «Алекс» (перекладається з грецької як «захисник») і «Андос» (означає «мужній»). Відповідно, Олександр — захисник людей, «мужній покровитель». Людей з цим ім'ям називають також подобою, відображенням і символом Всесвіту. У Олександра є всі шанси прославитися генієм.

Джерело: fresh-cards.ru.

Який характер у Олександра

У дитячому віці Олександри нерідко хворіють, але в пубертаті, зазвичай, фізично міцніють, починають загартовуватися і займатися яким-небудь спортом. Люди, які носять це ім'я, дуже наполегливо йдуть у напрямку своїх цілей і, як правило, досягають їх. Олександр нерідко стає лідером колективу і вміє направити людей в потрібне русло, спираючись на найбільш здібних товаришів, яким можна довіряти. Саші мають репутацію справедливих людей.

Однією з уразливих сторін Олександра є слабкість до вина (алкоголю). Будучи напідпитку, легко втрачається самоконтроль, з'являється ряд негативних рис характеру: хвалькуватість, надмірне прагнення бути першим і обігнати всіх, і по всьому. Але при всьому цьому, прибрати бажання вживати алкоголь буває дуже просто.

Олександру більше властиво «літати в хмарах», мріяти про кохання, ніж любити. У відносинах відзначається прагнення бути чарівним і загадковим. Нечасто зустрінеш такого привітного і люб'язного чоловіка, як Саша. Він завжди готовий подати руку допомоги, проявити турботу. Найпотужніша зброя в руках цієї людини — комплімент. Олександр здатний помітити і підкреслити приховані позитивні сторони та риси характеру.

Звичайно, Сашко не грає з почуттями інших людей, проявляє тільки щирість. Але всі комплементи і обіцянки, які ллються одній дівчині, може почути і інша, через певний період.

Джерело: depo.ua.

Якщо Олександр народився влітку, він проявить себе як відмінний батько через сильну любов до дітей. Складний характер мають Саші, у яких по батькові Миколайович, Семенович або Дмитрович. Також неординарна натура проявляється у Олександрів з по батькові Олегович або Борисович.

Якщо описати характер Саші коротко, це незалежний, рішучий, сміливий і ініціативний чоловік, який завжди готовий зрозуміти іншого і прийти на допомогу.

Сумісність з жіночими іменами

Олександр з найбільшою ймовірністю зможе побудувати міцні стосунки з Ганною, Катериною, Іриною, Ларисою, Марією, Оксаною, Тамарою, Варварою і Любов'ю.

Складні відносини можуть бути з Алісою, Оленою, Лідією, Світланою, Софією і Зінаїдою. Але при цьому варто враховувати, що інколи самі невідповідні один одному люди прекрасно живуть у щасливому шлюбі.

Джерело: uaportal.com.

Знамениті Олександри

Знаменитостей з ім'ям Олександр дуже багато, взяти лише до уваги переможця Євробачення-2009 Рибака або великого полководця, царя Македонського з династії Аргеадів. Це свідчить про величність даного імені. Так, з найбільш відомих Олександрів варто відзначити:

Блок (всесвітньо відомий поет);

Пушкін (поет зі світовим ім'ям);

Суворов (полководець і генералісимус);

Усик (видатний український боксер);

Зінченко (знаменитий футболіст);

Пономарьов (відомий співак);

Абраменко (олімпійський чемпіон).

Задатки лідера, уміння добиватися свого, дотепність і неабияка харизма дозволяє Олександрам ставати не просто відомими, а великими.

Джерело: pronedra.ru.

Поздоровлення у віршах, листівках і прозі

Найчастіше, поздоровлення з іменинами відправляються в листівках, де зображена чудова картинка, написана гарна проза чи прекрасний вірш.

«Твоє ім'я Саша, означає «мужній захисник», тому бажаю тобі бути незламним, берегти своїх рідних від усіляких бід і проблем. Нехай цілеспрямованість і твоя величезна енергія ведуть тебе тільки до перемог. Успіхів тобі у всіх починаннях, будь завжди першим і не здавайся, не зупиняйся на досягнутому і завжди йди вперед! Сьогодні твій день, вітаю!»

Джерело: strana.ua.

Нехай під крилами своїми,

Твій янгол береже тебе.

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Джерело: depo.ua.

«З Днем янгола тебе Сашенька. Бажаю тобі, щоб життя дарувало тільки карколомно-приємні сюрпризи, друзі завжди були вірними, здоров'я тільки богатирським, робота прибутковою і захоплюючою. Нехай щастям буде наповнений твій життєвий шлях. Будь мудрим, залишаючи в серці доброту».

Джерело: tobiporada.com.ua.

Ти Олександр у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Джерело: strana.ua.

«Коли ти народився, весь світ зрадів. Ти добра, світла і прекрасна людина, мужній захисник. Сьогодні твоє свято, тому побажаю залишатися завжди таким же класним, як ти є. Міцного здоров'я тобі, нехай янголи небесні захищають тебе, а удача ніколи не покидає».

Якщо є бажання по-особливому привітати Олександра, можна завантажити прикольні картинки і обробити їх, додавши особисте гарне привітання, можливо навіть зробити колаж.

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