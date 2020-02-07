Прогноз погоди в Україні 7 лютого різко зміниться, негода візьме в «облогу» частину громадян

Як повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргідромецентру, найнижчим показником термометра стане -10 морозу.

Так, часткові дощі з мокрим снігом очікуються на заході. Без опадів залишаться Рівненська, Волинська область, Івано-Франківська та Житомирська. Вдень там очікується -4+4 градуси. Вночі похолодає до -8 морозу.

Південні, північні, східні і центральні регіони повністю засипит снігом. Стороною обійде тільки Одеську область. Вдень на цих територіях очікується -1-6 морозу, а вночі аж до -10 за Цельсієм.

У Києві та області очікуються опади у вигляді снігу. Вдень буде -3-5 морозу. Вночі стовпчик термометра покаже до -10 нижче нуля.

Як повідомлялося раніше, шквальний вітер зніс дах на будівлі сільради в одному з населених пунктів регіону.

Інцидент стався у середу, 5 лютого, в Новоселівці Подільського району.

На опублікованих кадрах видно, як сильний вітер зірвав покрівлю і розкидав її по землі.

На щастя, все обійшлося без жертв і потерпілих.

Нагадаємо, що небезпечний циклон з мокрим снігом насувається на Україну: до чого бути готовим.

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