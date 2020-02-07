Епідемія смертельного коронавіруса 2019-nCoV не щадить нікого

Про це пише агентство РБК.

За інформацією журналістів, кількість людей, які заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває на карантині в Японії. зросла до 61.

Місцева влада стверджує, що за останню добу смертельний коронавірус 2019-nCoV був діагностований ще у 41 людини.

Перевірку на борту лайнера Diamond Princess почали після того, як в одного зійшов з круїзного судна пасажира діагностували коронавірус.

За підсумками перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 чоловік, тому місцева влада вирішила поставити лайнер на 14-денний карантин.

У цілому, на круїзному лайнері зараз перебуває 2666 відпочиваючих і 1045 членів екіпажу. Більш того, на борту судна є 24 громадянина Російської Федерації. Але дипломати стверджують, що росіян серед хворих немає.

Також раніше ми повідомляли про збільшення жертв смертельного коронавіруса. В результаті епідемії за останню добу зафіксували 69 нових смертей від вірусу.

Таким чином, число загиблих від нового коронавіруса у Китаї збільшилася до 636 чоловік. У Нацкомісії охорони здоров'я також відзначили, що за добу в провінції діагностували 2447 нових випадків вірусу. При цьому за цей же період лікарі виписали з лікарень 184 людини, яким вдалося вирватися з лап смертельного "монстра".

Раніше офіційний Пекін звинувачували в тому, що Китай замовчує правду про масштаби трагедії. На звинувачення відреагував посол Китаю в США Цуй Тянькай, який назвав боротьбу з коронавірусом "важким боєм".

"Я думаю, що ми говоримо людям правду... Ось чому у нас ростуть числа кожен день. Звичайно, ми також бачимо, що кількість вилікуваних людей вже набагато більше, ніж випадки смерті. Це обнадіює, але цього недостатньо. Ми повинні зробити більше. Ми повинні зробити набагато більше", - впевнено заявляв дипломат.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.

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