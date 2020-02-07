Судно до сих пор в карантине

Эпидемия смертельного коронавируса 2019-nCoV не щадит никого

Об этом пишет агентство РБК.

По информации журналистов, число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии, возросло до 61.

Местные власти утверждают, что за последние сутки смертельный коронавирус 2019-nCoV был диагностирован еще у 41 человека.

Проверку на борту лайнера Diamond Princess начали после того, как у одного сошедшего с круизного судна пассажира диагностировали коронавирус.

По итогам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек, поэтому местные власти решили поставить лайнер на 14-дневный карантин.

В целом, на круизном лайнере сейчас находится 2666 отдыхающих и 1045 членов экипажа.

Как утверждают в МИД Украины, на лайнере есть 25 украинцев. Все они члены экипажа.

Более того, на борту судна есть 24 гражданина Российской Федерации. Но дипломаты утверждают, что россиян среди больных нет.

Также ранее мы сообщали об увеличении жертв смертельного коронавируса. В результате эпидемии за последние сутки зафиксировали 69 новых смертей от вируса.

Таким образом, число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек. В Нацкомиссии здравоохранения также отметили, что за сутки в провинции диагностировали 2447 новых случаев вируса. При этом за этот же период врачи выписали из больниц 184 человека, которым удалось вырваться из лап смертельного "монстра".

Ранее официальный Пекин обвиняли в том, что Китай замалчивает правду о масштабах трагедии. На обвинения отреагировал посол Китая в США Цуй Тянькай, который назвал борьбу с коронавирусом "тяжелым боем".

"Я думаю, что мы говорим людям правду... Вот почему у нас растущие числа каждый день. Конечно, мы также видим, что количество вылеченных людей уже намного больше, чем случаи смерти. Это обнадеживает, но этого недостаточно. Мы должны сделать больше. Мы должны сделать гораздо больше", - уверенно заявлял дипломат.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

Также Politeka писала, что Китай не справляется с коронавирусом, мест в больницах не хватает: кадры отчаяния.