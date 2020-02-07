Окупаційна влада Севастополя почали закликати вищі сили про допомогу

Про це йдеться в постах місцевих «чиновників» в соціальних мережах.



Причиною цього став дефіцит води.



Так званий «глава ГоскомводхозаКрыма» Ігор Вайль повідомив, що якщо не ввести обмеження, то незабаром місто залишиться без води, з'явилися повідомлення про те, що води вистачить до літа.



На божу допомогу сподівається так звана «глава адміністрації Сімферополя» Олена Проценко.

«Нам найважливіше опади. Сподіваємося, звичайно, що буде сніг, будуть дощі і на божу допомогу», — зазначила вона.

Крім того, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар підписав розпорядження організувати в храмах, які розташовані на території анексованого півострова, молебні «про дарування дощу».



Раніше стало відомо, що суха зима призвела до того, що водосховища Криму спорожніли і вже незабаром можуть остаточно обміліти.

У Криму все гостріше стає проблема гострого дефіциту води навіть для потреб населення, не кажучи вже про промисловості і сільському господарстві. Ситуація дійшла до того, що давати воду за графіком.

Раніше ми розповідали про те, що в Криму чиновниці в дорогих шубах прийшли до літніх людей, які пережили блокаду Ленінграда і подарували їм по батону. Після резонансу дам звільнили, в тому числі міського голову Керчі.

Нагадаємо, Путін подвоїв ударні сили на кордоні, подробиці.

Як повідомляла Politeka, в окупованому Криму наближається катастрофа, яка торкнеться всіх.

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