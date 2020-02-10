Практично кожна людина мріє отримувати прибуток, займаючись улюбленою справою. Для одних — це допомога людям, для інших — творчість, а для третіх — соціальні мережі. Лайки, кліки, підписки, спілкування і навіть звичайний онлайн-серфінг здатні приносити реальний дохід.

Робота в соцмережах практикується вже досить давно. Продажі, реклама, PR, просування, розкрутка, всі ці терміни так чи інакше взаємопов'язані і на них ґрунтується вся онлайн-робота. Так, отримувати прибуток можна співпрацюючи з якою-небудь компанією, яка займається просуванням груп, каналів, сайтів, розкруткою брендів, піаром персон. На такій роботі доведеться виконувати нескладні завдання, наприклад, підписатися на канал, поставити лайк, переглянути відео, написати відгук або коментар, зробити репост.

Можна працювати і на себе, просуваючи на ринку щось своє, наприклад, яку-небудь групу любителів коміксів, науки або техніки. Набравши достатню кількість підписників, вдасться отримувати гроші за рекламу. Розглянемо більш детально способи і техніки заробітку в соціальних мережах.

Як новачки заробляють у соцмережах

Кожна соціальна павутина по-своєму унікальна, але при цьому, принцип дії таких Інтернет-ресурсів дуже схожий. Так, розглянувши принцип заробітку в Facebook, можна зрозуміти, як отримувати прибуток з заблокованих «ВКонтакті» і «Однокласники». Instagram і YouTube більш унікальні, але є і ряд схожих моментів.

На чому ж зазвичай люди заробляють у соцмережах:

Лайки . Кожна соціальна мережа інтерпретує і оцінює «сердечко» чи «палець вгору» по-різному, але суть однакова, поставити «Мені подобається» під публікацією для її популяризації. Як правило, на цьому багато не заробиш, бо кількість лайків не має настільки великого значення.

. Кожна соціальна мережа інтерпретує і оцінює «сердечко» чи «палець вгору» по-різному, але суть однакова, поставити «Мені подобається» під публікацією для її популяризації. Як правило, на цьому багато не заробиш, бо кількість лайків не має настільки великого значення. Репости . Чим більше у користувача друзів і підписників, тим більше він отримає дохід від репоста (також називається «Поділитися записом»). На цьому можна непогано заробити, але, як правило, достатньої кількості завдань від роботодавця не надходить.

. Чим більше у користувача друзів і підписників, тим більше він отримає дохід від репоста (також називається «Поділитися записом»). На цьому можна непогано заробити, але, як правило, достатньої кількості завдань від роботодавця не надходить. Встановлення додатків . На просторах соцмереж можна знайти безліч пропозицій, де за встановлення певних програм буде виплачена невелика сума грошей. Важливо при такому заробітку не натрапити на шахраїв і не встановити вірусне ПЗ.

. На просторах соцмереж можна знайти безліч пропозицій, де за встановлення певних програм буде виплачена невелика сума грошей. Важливо при такому заробітку не натрапити на шахраїв і не встановити вірусне ПЗ. Продажі. Продавати в соцмережах можна все, що завгодно. Як правило, Інтернет-працівники займаються збутом акаунтів топових ігор і платформ, таких як Steam. Також товаром може бути яка-небудь річ з гри, скіни персонажів (образи) і т.д.

Продавати в соцмережах можна все, що завгодно. Як правило, Інтернет-працівники займаються збутом акаунтів топових ігор і платформ, таких як Steam. Також товаром може бути яка-небудь річ з гри, скіни персонажів (образи) і т.д. Реклама. При достатній кількості підписників, реклама може принести солідний прибуток.

При достатній кількості підписників, реклама може принести солідний прибуток. Коментарі та відгуки . Це частина розкрутки групи, персони, партії, бізнесу та інших зацікавлених структур. Далеко не завжди просять писати позитив. Нерідко стоїть завдання «втопити» конкурента. Людей, які отримують гроші як-би за «особисту» думку, зазвичай називають «ботами».

. Це частина розкрутки групи, персони, партії, бізнесу та інших зацікавлених структур. Далеко не завжди просять писати позитив. Нерідко стоїть завдання «втопити» конкурента. Людей, які отримують гроші як-би за «особисту» думку, зазвичай називають «ботами». Реєстрація. Також не дуже прибуткове заняття, що пов'язано з мізерним ККД.

Це далеко не повний список напрямків заробітку в соціальних мережах. З кожним днем юзери придумують все більш витончені способи отримувати «гроші з повітря». Незважаючи на великий список можливих робіт, підняти куш на чомусь одному вдається нечасто, доводиться поєднувати різні способи, реєструватися на всіляких соцмережах.

Заробіток на «Фейсбук»

Окремої уваги заслуговує Facebook, де одних лише українців зареєстровано вже більше 13 мільйонів чоловік. На цій платформі перед користувачами відкриваються величезні можливості, в тому числі і для заробляння грошей. Як правило, для швидкого отримання коштів люди реєструються на біржі коментарів і соціального просування QComment, а також на сервісі для розкрутки сайтів, брендів, спільнот і акаунтів «ФорумОк».

Ціни за одне виконане цільове завдання різні, наприклад, на QComment близько 10-15 гривень максимум. Щодо самих дій (які завдання будуть пропонуватися):

коментувати різні матеріали на сайтах;

спілкуватися на форумах;

ставити лайки, робити репости, підписуватися на канали, голосувати;

дивитися відео (в тому числі на YouTube), оцінювати їх і ділитися ними;

розміщувати посилання в блозі (якщо такий є).

Виводити гроші можна на WebMoney або QiWi, також в деяких випадках на банківські картки. Варто обов'язково врахувати комісію на вивід і втрати при обміні грошей з рублів у гривні.

Як почати працювати? Пройти реєстрацію на одному з ресурсів (це можуть бути не тільки вказані вище приклади), отримати перше завдання, виконати його, отримати оплату на рахунок, продовжити в тому ж дусі. Варто також зазначити, що для виконання завдань доведеться мати акаунти не тільки в «Фейсбуці» та «Інстаграмі». Як правило, замовлення будуть приходити і на інші сервіси: Twitter, «Ютуб», «ВК», «Однокласники». Цінуються тільки співробітники з «живими» сторінками, на яких є друзі, пости, фотографії, хоча б якась особиста інформація (наприклад, коли народився, де вчився).

Найвищі зарплати отримують ті, у кого найбільша кількість друзів і підписників, бо навіть звичайний репост від такого популярного юзера принесе реальну аудиторію замовнику.

Важливо також врахувати, що замовлень від бірж може надходити вкрай мало, тому варто задуматися про розвиток ще декількох акаунтів в соцмережах. Це збільшить обсяг роботи і прибуток у кілька разів.

Робота в Інстаграмі

Instagram дещо відрізняється від інших соціальних мереж. Тут кількість випадкових підписників не так впливають на заробіток, як їх активність і цілеспрямованість (повинні бути вигідні підписники, цільова аудиторія). Найбільш вдалим джерелом доходу на цій платформі є просування свого товару (квіти, косметика, взуття і навіть продукти харчування). Деякі люди збирають подарункові букети (наприклад, з ковбас, сирів і спиртного напою в основі), варять красиве мило, виливають фігурні свічки і т.д. Реалізувати ідею в «Інстаграмі» не так важко, як її створити.

В Instagram люди також пропонують свої послуги, наприклад, психолога, юриста, дизайнера, копірайтера і т.д. Популярними зараз стають ведучі розважальних заходів, дитячих ранків. «Instagram», як і весь Інтернет в принципі, це своєрідна «сарафанка», яка дозволяє швидко і легко набирати аудиторію при грамотному підході.

Для вдалої реалізації задуму потрібні якісні фотографії, вдало підібрані слогани, приваблива пропозиція. Пости обов'язково повинні бути з хэштегами. Канал не повинен простоювати довго. На ньому хоча б кілька разів у день повинні з'являтися смішні і тематичні картинки, пропозиції, голосування, акції, відеоогляди, головоломки, ігри, новини і т.д. Спамити також немає сенсу, бо можна злякати аудиторію. При всьому цьому, тут цінуються авторські права, не варто про це забувати.

Найбільші зарплати в Instagram отримують блогери. Без фінансових вкладень, тільки за рахунок соціальної активності і цікавих публіці думок вони здатні отримувати від 50 до 150 доларів в день без особливих зусиль. Їм не потрібно бігати по каналах з лайками та репостами, заробляти гроші на кліках і інших завданнях. Популярні блогери мають на своїх каналах більше 100-150 тисяч підписників. Аудиторію можна набирати роками, а можна зібрати за кілька тижнів при правильному підході.

Заробіток на «Ютубі»

Партнерська програма YouTube — це перше, на що звертають увагу охочі заробити швидко. Партнером «Ютюб» може стати будь-хто, у кого більше тисячі підписників. Щоб заробляти нормальні гроші, потрібно хоча би 4 тисячі годин переглядів в рік. YouTube дуже щедро платить своїм партнерам, віддаючи 55% всього прибутку, при тому, що інші медіамережі лише 25-35%.

Комерційні відеопокази здатні принести великий прибуток тільки тим, у кого дуже багато підписників на каналі і відео набирають понад 200 тисяч переглядів. Це реклама, яку до відео приставляє «Ютуб». Таким чином, автор отримує гроші не за перегляди, а за покази реклами. Звичайно, монетизація за перегляди також є, але працює за іншими тарифами.

Щоб почати заробляти на показах реклами, варто зареєструватися Google Adsense і ознайомитися з особливостями його діяльності, як, хто і куди платить, що потрібно від вас і т.д.

Відповіді на найпоширеніші запитання (FAQ)

Чому за виконання завдань більшість бірж платять в рублях, а не в гривнях? Як правило, найбільші біржі знаходяться на території РФ, відповідно, зарплати там у місцевій валюті. Враховуючи втрати при обміні рубля і значні комісії онлайн-гаманців, варто пошукати відповідну біржу на території України.

Чи можливо заробити на встановленні програми або гри? Звичайно, є і такі пропозиції, великих грошей заробити не вийде, але як додатковий дохід завжди згодиться. Для цього можна скористатися платформою AppBonus, AppCent або будь-якою іншою. Ці сервіси дають завдання і крім простої установки, наприклад, досягти певного рівня в грі, залишити відгук. Деякі подібні сайти можуть виявитися зловмисниками, у яких всі програми вірусні.

Чому підписка або лайк так важливі для людей? На підписках адміністратори ресурсів заробляють гроші, а якщо точніше, отримують кошти з реклами, а чим більше людей на каналі, тим вище прибуток (бо рекламодавцеві важливі перегляди, особливо цільової аудиторії). На лайку ж виходить вивести свій канал в топ.

Короткий висновок

Незважаючи на те, що Україна заблокувала деякі російські соцмережі, люди продовжують заробляти там гроші, бо чим більше аудиторія, тим вище прибуток. Роботи в соцмережах багато, головне знайти свою галузь, оцінити всі за і проти. Щоб це здійснити, варто більш детально заглибитися в питання, спробувати самостійно так попрацювати. Початкова оплата буде мінімальною, це правда. Ставимо лайки або репости, не важливо, це лише копійки.

Отримувати солідний дохід можна тільки працюючи на себе, будучи блогером, продаючи товар, організовуючи обмін і т.д. В соцмережах величезна кількість людей, головне їх залучити. Ідея «зароби на своїй творчості» також не скоро втратить свою актуальність.

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