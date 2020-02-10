Практически каждый человек мечтает получать прибыль, занимаясь любимым делом. Для одних — это помощь людям, для других — творчество, а для третьих — социальные сети. Лайки, клики, подписки, общение и даже обычный онлайн-серфинг способны приносить реальный доход.

Работа в соцсетях практикуется уже достаточно давно. Продажи, реклама, PR, продвижение, раскрутка, все эти термины так или иначе взаимосвязаны и на них основывается вся онлайн-работа. Так, получать прибыль можно сотрудничая с какой-либо компанией, которая занимается продвижением групп, каналов, сайтов, раскруткой брендов, пиаром персон. На такой работе придется выполнять несложные задания, например, подписаться на канал, поставить лайк, просмотреть видео, написать отзыв или комментарий, сделать репост.

Можно трудиться и на себя, продвигая на рынке что-то свое, например, какую-нибудь группу любителей комиксов, науки или техники. Поднабрав достаточное количество подписчиков, получится получать деньги за рекламу. Рассмотрим более детально способы и техники заработка в социальных сетях.

Как новички зарабатывают в соцсетях

Каждая социальная паутина по-своему уникальна, но при этом, принцип действия таких Интернет-ресурсов очень схожий. Так, рассмотрев принцип заработка в Facebook, можно понять, как получать прибыль с заблокированных «ВКонтакте» и «Одноклассники». Instagram и YouTube более уникальны, но есть и ряд схожих моментов.

На чем же обычно зарабатывают люди в соцсетях:

Лайки . Каждая социальная сеть интерпретирует и оценивает «сердечко» или «палец вверх» по-разному, но суть одинаковая, поставить «Мне нравится» под публикацией для ее популяризации. Как правило, на этом много не заработаешь, ибо количество лайков не имеет столь огромного значения.

. Каждая социальная сеть интерпретирует и оценивает «сердечко» или «палец вверх» по-разному, но суть одинаковая, поставить «Мне нравится» под публикацией для ее популяризации. Как правило, на этом много не заработаешь, ибо количество лайков не имеет столь огромного значения. Репосты . Чем больше у пользователя друзей и подписчиков, тем больше он получит доход от репоста (также называется «Поделиться записью»). На этом можно неплохо подзаработать, но, как правило, достаточного количества заданий от работодателя не поступает.

. Чем больше у пользователя друзей и подписчиков, тем больше он получит доход от репоста (также называется «Поделиться записью»). На этом можно неплохо подзаработать, но, как правило, достаточного количества заданий от работодателя не поступает. Установка приложений . На просторах соцсетей можно найти уйму предложений, где за установку определенных программ будет выплачена небольшая сумма денег. Важно при таком заработке не наткнуться на мошенников и не установить вирусное ПО.

. На просторах соцсетей можно найти уйму предложений, где за установку определенных программ будет выплачена небольшая сумма денег. Важно при таком заработке не наткнуться на мошенников и не установить вирусное ПО. Продажи. Продавать в соцсетях можно все, что угодно. Как правило, Интернет-работники занимаются сбытом аккаунтов топовых игр и платформ, таких как Steam. Также товаром может быть какая-либо вещь из игры, скины персонажей (образы) и т.д.

Продавать в соцсетях можно все, что угодно. Как правило, Интернет-работники занимаются сбытом аккаунтов топовых игр и платформ, таких как Steam. Также товаром может быть какая-либо вещь из игры, скины персонажей (образы) и т.д. Реклама. При достаточном количестве подписчиков, реклама может принести солидный доход.

При достаточном количестве подписчиков, реклама может принести солидный доход. Комментарии и отзывы . Это часть раскрутки группы, персоны, партии, бизнеса и других заинтересованных структур. Далеко не всегда просят писать позитив. Нередко стоит задача «утопить» конкурента. Людей, которые получают деньги как-бы за «личное» мнение, обычно называют «ботами».

. Это часть раскрутки группы, персоны, партии, бизнеса и других заинтересованных структур. Далеко не всегда просят писать позитив. Нередко стоит задача «утопить» конкурента. Людей, которые получают деньги как-бы за «личное» мнение, обычно называют «ботами». Регистрация. Также не самое прибыльное занятие, что связано с мизерным КПД.

Это далеко не полный список направлений заработка в социальных сетях. С каждым днем юзеры придумывают все более изощренные способы получать «деньги с воздуха». Несмотря на большой список возможных работ, поднять куш на чем-то одном удается нечасто, приходится совмещать разные способы, регистрироваться на всевозможных соцсетях.

Заработок на «Фейсбук»

Отдельного внимания заслуживает Facebook, где одних лишь украинцев зарегистрировано уже более 13 миллионов человек. На этой платформе перед пользователями открываются огромные возможности, в том числе и для зарабатывания денег. Как правило, для быстрого получения финансовых средств люди регистрируются на бирже комментариев и социального продвижения QComment, а также на сервисе для раскрутки сайтов, брендов, сообществ и аккаунтов «ФорумОк».

Цены за одно выполненное целевое действие разные, например, на QComment около 10-15 гривен максимум. Относительно самих действий (какие задания будут предлагаться):

комментировать разные материалы на сайтах;

общаться на форумах;

ставить лайки, делать репосты, подписываться на каналы, голосовать;

смотреть видео (в том числе на YouTube), оценивать их и делиться ими;

размещать ссылки в блоге (если такой имеется).

Выводить деньги можно на WebMoney или QiWi, также в некоторых случаях на банковские карты. Стоит обязательно учесть комиссию на вывод и потери при переводе денег с рублей в гривны.

Как начать работать? Пройти регистрацию на одном из ресурсов (это могут быть не только вышеуказанные примеры), получить первое задание, выполнить его, получить оплату на счет, продолжить в том же духе. Стоит также отметить, что для выполнения заданий придется иметь аккаунты не только в «Фейсбуке» и «Инстаграме». Как правило, заказы будут приходить и на другие сервисы: Twitter, «Ютуб», «ВК», «Одноклассниках». Ценятся только сотрудники с «живыми» страницами, на которых имеются друзья, посты, фотографии, хотя бы какая-то личная информация (например, когда родился, где учился).

Самые высокие зарплаты получают те, у кого наибольшее количество друзей и подписчиков, ибо даже обычный репост от столь популярного человека принесет реальную аудиторию заказчику.

Важно также учесть, что заказов от бирж может поступать крайне мало, поэтому стоит задуматься о развитии еще нескольких аккаунтов в соцсетях. Это увеличит объем работы и прибыль в несколько раз.

Работа в Инстаграме

Instagram несколько отличается от других социальных сетей. Здесь количество случайных подписчиков не так влияют на заработок, как их активность и целенаправленность (должны быть выгодные подписчики, целевая аудитория). Самым удачным источником дохода на этой платформе является продвижение своего товара (цветы, косметика, обувь и даже продукты питания). Некоторые люди собирают подарочные букеты (например, из колбас, сыров и спиртного напитка в основе), варят красивое мыло, выливают фигурные свечи и т.д. Реализовать идею в «Инстаграме» не так трудно, как ее создать.

В Instagram люди также предлагают свои услуги, например, психолога, юриста, дизайнера, копирайтера и т.д. Популярными сейчас становятся ведущие развлекательных мероприятий, детских утренников. «Инстаграм», как и весь Интернет в принципе, это своеобразная «сарафанка», которая позволяет быстро и легко набирать аудиторию при грамотном подходе.

Для удачной реализации задумки потребуются качественные фотографии, удачно подобранные слоганы, заманчивое предложение. Посты обязательно должны быть с хэштегами. Канал не должен простаивать долго. На нем хотя бы несколько раз в день должны появляться смешные и тематические картинки, предложения, голосования, акции, видеообзоры, головоломки, игры, новости и т.д. Спамить также нет смысла, ибо можно спугнуть аудиторию. При всем этом, здесь ценятся авторские права, не стоит об этом забывать.

Крупнейшие зарплаты в Instagram получают блогеры. Без финансовых вложений, только за счет социальной активности и интересных публике мыслей они способны получать от 50 до 150 долларов в день без особых усилий. Им не нужно бегать по каналам с лайками и репостами, зарабатывать гроши на кликах и других заданиях. Популярные блогеры имеют на своих каналах более 100-150 тысяч подписчиков. Аудиторию можно набирать годами, а можно собрать за несколько недель при правильном подходе.

Заработок на «Ютубе»

Партнерская программа YouTube — это первое, на что обращают внимание желающие заработать быстро. Партнером «Ютюб» может стать любой пользователь, у кого более тысячи подписчиков. Чтобы зарабатывать нормальные деньги, нужно хотя бы 4 тысячи часов просмотров в год. YouTube очень щедро платит своим партнерам, отдавая 55% всей прибыли, при том, что другие медиасети лишь 25-35%.

Коммерческие видеопоказы способны принести большой доход только тем, у кого очень много подписчиков на канале и видео набирают более 200 тысяч просмотров. Это реклама, которую к видео приставляет «Ютуб». Таким образом, автор получает деньги не за просмотры, а за показы рекламы. Конечно, монетизация за просмотры также есть, но работает по другим тарифам.

Чтобы начать зарабатывать на просмотрах рекламы, стоит зарегистрироваться на Google Adsense и ознакомиться с особенностями их деятельности, как, кто и куда платит, что нужно будет от вас и т.д.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему за выполнение заданий большинство бирж платят в рублях, а не в гривнах? Как правило, самые крупные биржи находятся на территории РФ, соответственно, зарплаты там в местной валюте. Учитывая потери при обмене рубля и внушительные комиссии онлайн-кошельков, стоит поискать подходящую биржу на территории Украины.

Возможно ли заработать на установке программы или приложения? Конечно, есть и такие предложения, больших денег заработать не получится, но как дополнительный доход всегда сгодится. Для этого можно воспользоваться платформой AppBonus, AppCent или любой другой. Эти сервисы дают задания и помимо простой установки, например, достичь определенного уровня в игре, оставить отзыв. Некоторые подобные сайты могут оказаться злоумышленниками, у которых все программы вирусные.

Почему подписка или лайк так важны для людей? На подписках администраторы ресурсов зарабатывают деньги, а если точнее, получают средства с рекламы, а чем больше людей на канале, тем выше доход (ибо рекламодателю важны просмотры, особенно целевой аудитории). На лайках же получается вывести свой канал в топ.

Краткий вывод

Несмотря на то, что Украина заблокировала некоторые российские соцсети, люди продолжают зарабатывать там деньги, ибо чем больше аудитория, тем выше доход. Работы в соцсетях много, главное найти свою отрасль, оценить все за и против. Чтобы это осуществить, стоит более детально углубиться в вопрос, попробовать самостоятельно так поработать. Начальная оплата будет минимальной, это правда. Ставим лайки или репосты, не важно, это лишь копейки.

Получать солидный доход можно только работая на себя, будучи блогером, продавая товар, организовывая обмен и т.д. В соцсетях огромное количество людей, главное их привлечь. Идея «заработай на своем творчестве» также не скоро потеряет свою актуальность.

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