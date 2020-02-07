Вже багато століть у всьому світі відзначають День святого Валентина. Це свято ще називають Днем всіх закоханих. Є багато історій про те, чому з'явилася традиція радувати свою другу половинку саме 14 лютого. Politeka.net розповість найцікавіші легенди і перекази.

Історія появи Дня святого Валентина

Є кілька версій походження свята. Найвідоміша свідчить, що в 269 році правитель Римської Імперії Клавдій II був дуже засмучений своєю армією. Імператор прийшов до висновку: солдати погано воюють, бо занадто відволікаються на жінок та сім'ї. А тому заборонив одружуватися, поки не закінчиться термін служби, і заводити дітей до 20 річного віку. Служителям храмів не можна було укладати шлюби армійців.

Знайшовся молодий священик на ім'я Валентин, який не підтримував погляди Клавдія. Він потайки укладав шлюби солдатів з їх коханими. Дізнавшись про порушення указу, імператор розпорядився стратити священика. У в'язниці він познайомився з дочкою наглядача на ім'я Юлія. Дівчина була абсолютно сліпою. Напередодні страти священик передав їй записку з текстом “Твій Валентин”. Отримавши її, Юлія чудесним чином прозріла.

Як подейкують, мученика стратили саме 14 числа. У 496 році, через два століття після цих подій, папа Геласій I звів Валентина в ранг святого. Днем пам'яті цього священика призначена дата 14 лютого.

Спочатку святого Валентина шанували в християнстві, як мученика. Але з часом легенда стала дуже популярною. А Валентина почали асоціювати з давньоримським Купідоном, богом любові. Тепер його вважають захисником усіх закоханих.

Цікаво, що в 1969 році його прибрали з католицького календаря. Не знайшлося вагомих доказів того, що такий священик дійсно жив і постраждав за віру в часи Римської імперії. Пізніше його повернули у список святих і призначили той же день — 14 лютого.

Згідно з іншою легендою, все було трохи інакше. Валентин дійсно жив у Римській Імперії, але був не священиком, а патрицієм — представником знатного роду. Він таємно прийняв християнство і залучав в нову віру всіх своїх слуг.

Як відомо, римські влади шанували Юпітера та інших олімпійських богів. І жорстоко карали іновірців. Так вийшло, що Валентина розкрили. Варта увірвалася в будинок як раз тоді, коли патрицій вінчав закоханих. Самого Валентина пощадили, а ось його наближених схопили.

Перед стратою патрицій слав їм паперові серця, що символізують християнську любов і підтримку. Валентин не зміг змиритися із загибеллю братів по вірі, а тому суддів стратити його замість засуджених. За цією версією, він теж передав сліпий дівчині листа, завдяки якому вона знову змогла бачити.

В Стародавньому Римі були свої традиції. Ймовірно, вони теж допомогли народитися святу. 14 лютого римляни влаштовували гуляння на честь богині Юнони, покровительки сім'ї і родючості. А також шанували велелюбного бога Пана, який, за переказами, вічно пристає до німф. Приблизно в той же час влаштовували Луперкалій — день достатку і благополуччя в честь бога Луперка (Фавна). Він був покликаний покращити народжуваність, адже в Римі помирало катастрофічно багато дітей. Походження Дня всіх закоханих може мати коріння саме звідси.

В Середньовіччі з 14 лютого пов'язана інша цікава традиція. В англійському та французькому суспільстві вважали цей день початком шлюбного сезону у птахів і називали “пташиним весіллям”. Любовні ласки і дзвінкі трелі пернатих створювали романтичний настрій для всіх закоханих. Не дивно, що вони вітали один одного і дарували приємні подарунки.

Тоді ж в Англії і Шотландії з'явився цікавий звичай на 14 лютого. Хлопці по черзі дістають записки з жіночими іменами. Дівчата можуть підготувати любовне послання і підписатися. Та, чиє ім'я потрапило на папірці, стає “Валентиною” для щасливчика. Юнак повинен цілий рік залицятися до своєї дами серця. Вважається, що саме від англійців пішла традиція дарувати “валентинки”.

Як відзначають День святого Валентина в світі

В Україні це свято почали відзначати порівняно недавно близько двадцяти років тому. Традиційно парочки витрачаються на романтичну вечерю в ресторані або кафе, дарують один одному приємні подарунки. В честь цього магазини влаштовують акції. Іноді проводять тематичні концерти, корпоративи в офісі, влаштовують різні приколи.

Дуже популярний звичай дарувати один одному “валентинки”. Він особливо полулярний серед дітей і підлітків. Хлопці та дівчата ще в початковій школі купують або самі роблять своїми руками листівки у вигляді сердець з любовними посланнями. Це хороший шанс зізнатися в любові і почати перші стосунки.

Тим часом, у Європі закохані вітають один одного з 18 століття. У Великобританії “валентинки” шлють не тільки другим половинкам. Такі листівки прийнято дарувати друзям, родичам і домашнім вихованцям. Англійські дівчата на День Валентина ворожать на судженого: встають удосвіта і дивляться у вікно. Перший чоловік, якого вони побачать, і є їх доля.

У Франції на свято зазвичай вручають коштовності та ювелірні прикраси. В Данії символом свята вважаються засушені білі квіти. В Італії 14 лютого відзначають День солодощів. Хлопці і дівчата теж радують своїх улюблених, але замість “валентинок” дарують цукерки, шоколадки та інші кондитерські вироби.

В Німеччині на свято Валентина припадає ще й День психічно хворих. Німці буквально розділилися на два табори: одні радують своїх близьких у кращих світових традиціях, а інші висміюють закоханих. Є, звичайно, і треті, які просто ігнорують свято.

В Саудівській Аравії День святого Валентина не святкують. Більш того, він заборонений на офіційному рівні. Порушникам загрожує чималий штраф. Втім, там державна релігія — іслам. Не дивно, що влада проти шанування християнського святого.

Символи Дня закоханих

Незважаючи на те, що в багатьох країнах панують свої власні традиції, існують міжнародні символи. Головний з них — “валентика”. Це листівки або записки у формі серця.

Як відомо, саме цей орган пов'язують з романтичними почуттями. Історики вважають, що раніше люди не знали, як серце виглядає в точності. А тому зображували його так, як карткові “черв'яки”. На День святого Валентина зазвичай дарують предмети у формі серця: цукерки, кулони, м'які іграшки, кульки і т. д.

Ще один давній символ свята — червоні троянди. Цю квітку пов'язують з римською богинею кохання, Венерою. Червоний колір символізує сильні почуття. По всьому світу 14 лютого розпродають мільйони букетів.

Знак «Х» став символом 14 лютого в середні століття. Тоді багато неграмотні люди запевняли документи простим хрестиком. А одного разу хтось “підписав” лист ще й поцілунком. Ймовірно, це було любовне послання. Європейці швидко підхопили моду, а пізніше символ “Х” замінив умовний поцілунок від автора.

Закохані на День святого Валентина традиційно плетуть вузлики в знак свого міцного союзу. Це можуть бути петлі на одязі, зав'язані стрічки або вузли, намальовані в “валентинке”.

Голуби і папуги-нерозлучники теж стали символами свята. Відомо, що ці птахи не змінюють своїм партнерам і дуже сумують, якщо улюблений пропаде.

З пернатими пов'язано кілька святкових прикмет. Так якщо дівчина в цей день побачить горобця — то вийде заміж за бідняка, щигля — стане дружиною багатія, а вільшанку — полюбить моряка.

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