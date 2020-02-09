Нові правила перетину кордону з анексованим Кримом набрали чинності в неділю, 9 лютого 2020

Відповідна постанова Кабміну опублікована на офіційному сайті уряду. Згідно з документом, зміни в законодавстві торкнулися дітей до 16 років. За новими правилами, вони повинні перетинати КПВВ з Кримом тільки у супроводі одного з батьків або опікунів, пред'явивши паспорт громадянина України або закордонний паспорт.

При цьому у дітей, віком 14-16 років, батьки яких проживають на півострові, є можливість перетинати кордон самостійно, якщо вони навчаються на території материкової України і записані в Єдиній електронній базі з питань освіти.

Також у постанові прописані зміни, у разі виїзду на материкову Україну для оформлення документів, що засвідчують особу. Тепер при поверненні на територію окупованого Криму потрібно пред'являти довідку територіального органу міграційної служби.

Раніше ми повідомляли про те, що Польща останнім часом збільшила кількість відмов у перетині кордону для в'їжджаючих українців. Так, в 2019 році Польща відмовила 58,5 тисячам українців при перетині кордону, це на 25% більше, ніж роком раніше. Тоді відмов було 46,7 тисяч, тобто майже на 12 тисяч менше.

Виконавчий директор "Європи без бар'єрів" Ірина Сушко пояснила, що після запровадження безвізового режиму триває "перенесення" відмов з консульств на кордон.

Крім того, не всі належним чином готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету поїздки.

Також ми писали, Євросоюз спростив процедуру запитів на візу громадянам третіх країн.

Це повинно посприяти розвитку туризму, спорту та бізнесу. Крім того, очікується, що такий крок надасть більше ресурсів для протидії ризику незаконної міграції і загроз для внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.

Також Politeka писала, що Україна отримала новий безвиз, тепер офіційно: кому пощастить насолодитися екзотикою.