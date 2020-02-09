Новые правила пересечения границы с аннексированным Крымом вступили в силу в воскресенье, 9 февраля 2020

Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на официальном сайте правительства. Согласно документу, изменения в законодательстве коснулись детей до 16 лет. По новым правилам, лни должны пересекать КПВВ с Крымом только в сопровождении одного из родителей или опекунов, предъявив паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.

При этом у детей, возрастом 14-16 лет, родители которых проживают на полуострове, есть возможность пересекать границу самостоятельно, если они обучаются на территории материковой Украины и записаны в Единой электронной базе по вопросам образования.

Также в постановлении прописаны изменения, в случае выезда на материковую Украину для оформления документов, удостоверяющих личность. Теперь при возвращении на территорию оккупированного Крыма нужно предъявлять справку территориального органа миграционной службы.

Ранее мы сообщали о том, что Польша в последнее время увеличила количество отказов в пересечении границы для въезжающих украинцев. Так, в 2019 году Польша отказала 58,5 тысячам украинцев при пересечении границы, это на 25% больше, чем годом ранее. Тогда отказов было 46,7 тысяч, то есть почти на 12 тысяч меньше.

Исполнительный директор "Европы без барьеров" Ирина Сушко пояснила, что после внедрения безвизового режима продолжается "перенос" отказов из консульств на границу.

Кроме того, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель поездки.

Также мы писали, Евросоюз упростил процедуру запросов на визу гражданам третьих стран.

Это должно поспособствовать развитию туризма, спорта и бизнеса. Кроме того, ожидается, что такой шаг предоставит больше ресурсов для противодействия риска незаконной миграции и угроз для внутренней безопасности.

Напомним, у украинцев массово забирают паспорта прямо на улице, гремит скандал.

Также Politeka писала, что Украина получила новый безвиз, теперь официально: кому повезет насладиться экзотикой.