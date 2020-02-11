Такого березня давно не було

Березень може вдарити по українцям сильними морозами, перевищивши зимову норму

Про це в коментарі журналістам розповіла кліматолог, науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська, передають Тексти.

За її словами, на Україну може обрушитися аномальна "весна", яка принесе в країну морози сильніше, ніж у зимові місяці.

Краківська впевнена, що виною всьому аномальне підвищення температури: оскільки тепло може затягнутися, тому не виключено, що пори року зрушаться вперед.

"Березень у нас може бути холодніше норми. Як не крути, але взимку у нас короткий день, ми охолоджуємося. Цей максимум охолодження тепер переважно припадає на березень", – попередила синоптик українців аномальним прогнозом.

Кліматолог також заявила, що через подібні аномалії зростає екстремальність погодних явищ.

"Так, в Північній Америці після теплого літа настала досить сувора зима. Тобто, суттєві відхилення від норми можуть бути як в одну, так і в іншу сторону", – резюмувала Краківська у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що негода в Україні вже встигла наробити лиха. Так, раніше ми писали про те, що через шквальний вітер під Львовом повалені дерева пошкодили залізницю. НП сталася у Львівській області у понеділок, 10 лютого.

Представники компанії розповіли про те, що сильний вітер повалив дерева прямо на ділянку залізниці. Це призвело до затримки руху кількох поїздів.

«Шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір - Дубляни - Дрогобич, Любінь Великий - Комарно - Коропуж, Персенківка - Старе Село», - говорилося в повідомленні.

Також синоптики попереджали про другому рівні небезпеки в західних регіонах України, на які повинен обрушитися руйнівний шторм. У деяких районах швидкість вітру може досягати 35-40 м/с.

Нагадаємо, сильний шторм обрушився на Україну, зруйнована залізниця: екстрену заяву Укрзалізниці.

Як повідомляла Politeka, погода влаштує американські гірки, прогноз вражає: «Будьте обережні».

Також Politeka писала, що страшний шторм атакує Україну, терміновий прогноз синоптиків: "Найбільше постраждають...".