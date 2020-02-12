Голова Кабміну України Олексій Гончарук вляпався у нову історію. Виявляється, прем'єр - "активіст зі стажем"

Як передає Politeka.net, в мережі з'явилися кадри з "молодим" Гончаруком. З'ясувалося, що його "виховала" школа масовки.

Так, задовго до свого прем'єрства, Гончарук брав участь в масовці ток-шоу Андрія Пальчевського "Про життя" і вуличних акціях.

"Мало ходив Гончарук ... не встиг набратися мудрості народної ...", - написав у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук Пальчевський, поділившись кадром з випуску програми за 2012 рік з ще "недосвідченим" Гончаруком.

Крім того, прем'єр засвітився на мітингу житлових інвесторів біля стін Адміністрації президента в 2013 році.

"А прем'єр Гончарук у нас, виявляється, активіст зі стажем! Та й взагалі - з молодих років брався за будь-яку роботу, - прокоментували інцидент у Телеграм-каналі Klymenko Time. - Треба взяти участь у масовці на ток-шоу Андрія Пальчевського? Готовий! Пропонують провести акцію ошуканих вкладників? Зроблено!

Прем'єр кричить "Поверніть наше житло" і дає коментар як учасник акції, закликаючи владу вирішити проблему. Схоже, варто перевірити, чи реально він там був вкладником або, як у нас це часто буває, все-таки заробляв гроші. Якщо друге - то наш прем'єр прямо-таки якийсь Остап Бендер".

Ситуацію активно обговорюють в мережі. Багато українців всерйоз задумалися про участь у масовках - дивись, і прибуткова посада знайдеться.

"Тепер буду уважніше в своїй студії дивитися 😂😂😂 і раптом до мене ходить майбутній прем'єр 😂😂😂😂"

"Дайте знати як там до вас потрапити, хочу хоч раз їх місячну зарплатню отримати"

"Він набрав політичної мудрості, як вдало робити з себе розумника і залишатися профаном у всьому."

"Андрій Іванович, ось так іронія долі!"

"Треба собі сходити на якусь передачу в масовку, може пристроюсь потім)))"

"Божевільний погляд нашого прем'єр-міністра..."

"А "вираз обличчя" не дуже змінився..."

"Ходив, ходив і так нічому і не навчився! Дислексія на обличчя або на обличчі!)))"

"Ахаха!!! Відмінне фото, починав з масовок у розумної людини! Але ні одна розумна думка не прилипла до нього!"

"Як на мене, такий зовнішній вигляд, або як зараз кажуть "look", це вирок і тінь на всі подальші дії."

"А може прем'єр ряджений. Весільний генерал. Судячи з розмови з кабінету люди взагалі не розуміють, що відбувається в країні. З таким же успіхом можна було поставити на цю посаду будь-яку людину. З айкю трохи вище середнього. Говоряча голова. Дуже сумно."

Раніше ми повідомляли, президент Володимир Зеленський визнав, що в його команді існують конфлікти, про що відкрито заявив днями.

"Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, так як в них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей... Ми сто відсотків когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити у постійному конфлікті. От і все", - зазначив гарант.

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