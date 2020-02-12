Глава Кабмина Украины Алексей Гончарук вляпался в новую историю. Оказывается, премьер - "активист со стажем"

Как передает Politeka.net, в сети появились кадры с "молодым" Гончаруком. Выяснилось, что его "воспитала" школа массовки.

Так, задолго до своего премьерства, Гончарук участвовал в массовке ток-шоу Андрея Пальчевского "Про життя" и уличных акциях.

"Мало ходил Гончарук... не успел набраться мудрости народной...", - написал у себя на странице в соцсети Фейсбук Пальчевский, поделившись кадром с выпуска программы за 2012 год с еще "неопытным" Гончаруком.

Кроме того, премьер засветился на митинге жилищных инвесторов у стен Администрации президента в 2013 году.

"А премьер Гончарук у нас, оказывается, активист со стажем! Да и вообще - с молодых лет брался за любую работу, - прокомментировали инцидент в Телеграм-канале Klymenko Time. - Надо поучаствовать в массовке на ток-шоу Андрея Пальчевского? Готов! Предлагают провести акцию обманутых кладчиков? Сделано!

Премьер кричит "Верните наше жилье" и даёт комментарий как участник акции, призывая власть решить проблему. Похоже, стоит проверить, реально ли он там был вкладчиком или, как у нас это в стране часто бывает, все-таки зарабатывал деньги. Если второе - то наш премьер прямо-таки какой-то Остап Бендер".

Ситуацию активно обсуждают в сети. Многие украинцы всерьез задумались об участии в массовках - глядишь, и прибыльная должность найдется.

"Буду теперь внимательнее в своей студии смотреть 😂😂😂 вдруг и ко мне ходит будущий премьер 😂😂😂😂"

"Дайте знати як там до вас потрапити, хочу хоч раз їх місячну зарплатню отримати"

"Он набрал мудрости политической, как удачно делать из себя умника и оставаться профаном во всем."

"Андрей Иванович, вот так ирония судьбы!"

"Надо себе сходить на какую передачу в массовку, может пристроюсь потом)))"

"Безумный взгляд нашего премьер министра..."

"А "выражение лица" не очень изменилось..."

"Ходил, ходил и так ничему и не научился! Дислексия на лицо или на лице!)))"

"Ахаха!!! Отличное фото, начинал с массовок у умного человека! Но ни одна умная мысль не прилипла к нему!"

"Как по мне, такой внешний вид, или как сейчас говорят "look", это приговор и тень на все дальнейшие действия."

"А может премьер ряженый. Свадебный генерал. Судя по разговору с кабинета люди вообще не понимают, что происходит в стране. С таким же успехом можно было поставить на эту должность любого человека. С айкю чуть выше среднего. Говорящая голова. Очень печально."

Ранее мы сообщали, президент Владимир Зеленский признал, что в его команде существуют конфликты, о чем открыто на днях заявил.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей... Мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - отметил гарант.

Напомним, изгнанный Богдан сделал заявление из-за отставки

Также Politeka писала, украинцы утерли нос министрам, зарплаты срочно урезали: сколько платят у Гончарука после скандала

А еще Politeka сообщала, что Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.